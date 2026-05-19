Il Portavoce dell’UNICEF Italia Andrea Iacomini a Scicli col suo libro “La forza sia con te. Cronaca di una missione in Ucraina”

Scicli, 19 maggio 2026 – Il Portavoce dell’UNICEF Italia Andrea Iacomini presenta il suo nuovo libro “La forza sia con te. Cronaca di una missione in Ucraina” domenica 24 maggio a Scicli, alle 17,30, presso il suggestivo Palazzo Spadaro, sito storico nel quale il Comune di Scicli ospita la sede provinciale iblea dell’UNICEF.

Il libro, edito da People e curato da Daniela Maffuccini, nasce da una missione con l’UNICEF sul campo e offre un reportage narrativo in cui l’autore attraversa un paese ferito ma capace di resistere. In un’epoca in cui la guerra è diventata per molti l’unica alternativa possibile, La forza sia con te racconta la cruda attualità del conflitto in Ucraina attraverso lo sguardo umano di un viaggiatore, il Portavoce dell’UNICEF Italia e giornalista Andrea Iacomini.

Un cammino reale, umano, fatto di incontri, paure e silenzi, dove l’ironia tragica del titolo — la frase pronunciata da un’app per gli allarmi aerei — diventa simbolo della resistenza quotidiana.

La presentazione – la prima in Sicilia; il libro sta viaggiando con successo in tutta Italia – conoscerà un primo momento riservato ai saluti istituzionali: interverranno la Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Maria Rita Schembari, il Sindaco di Scicli Mario Marino, l’Assessore alla Cultura Giuseppe Mariotta, la Segretaria Provinciale di UNICEF Ragusa Rosa Dicaro.

Il vivo della manifestazione vedrà protagonista Andrea Iacomini, che dialogherà con la Presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Ragusa, la giornalista Elisa Mandarà, che coordinerà la kermesse.

La serata prevede momenti di speciale coinvolgimento, attraverso testimonianze vive e attraverso il generoso omaggio del virtuoso Maestro Marcello Giordano Pellegrino, che, insieme alla giovane Paola, regalerà al pianoforte, agli intervenuti, una ‘finestra sull’arte’. Saranno presenti il Presidente del Comitato Regionale UNICEF Sicilia Vincenzo Lorefice e la PastPresident dell’UNICEF Italia Carmela Pace.

La Presidente Provinciale di UNICEF Ragusa Elisa Mandarà esprime grande gratitudine «verso le realtà che stanno collaborando all’iniziativa, l’Amministrazione Comunale di Scicli ed in particolare l’Assessore alla Cultura Mariotta, la Libreria Don Chisciotte di Scicli, che supporterà gentilmente la cessione del libro, l’Agenzia di Comunicazione MediaLive, dal 2018 a fianco del Comitato di Ragusa, a titolo di liberalità. Parteciperanno alla serata gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Scicli. Un grazie speciale va allo Staff del Portavoce».

Va sottolineato che i diritti d’autore saranno devoluti ai progetti dell’UNICEF in Ucraina. La presentazione riveste dunque una duplice valenza, culturale e umanitaria, attorno a un filo rosso dato dai toccanti contenuti del libro: ogni luogo attraversato — una scuola, un corridoio, un appartamento, una strada — custodisce qualcosa che resiste al rumore delle bombe: una melodia notturna suonata al pianoforte, una valigia invisibile, un mazzo di fiori per non dimenticare la bellezza. E se la percezione non basta, l’immaginazione supplisce e riempie i vuoti.

Ma è nei gesti dei bambini che la forza continua a vivere. E quella voce, quella frase che annuncia la fine di un pericolo — “La forza sia con te” — assume un senso diverso, più profondo.

Il libro è un racconto di città vuote e rifugi pieni, di mani strette e sguardi che parlano più delle parole. Di bambini che “sognano di dormire, invece che di dormire per sognare”. Un reportage narrativo che sfuma tra il diario personale e la testimonianza collettiva, tra l’assurdo della guerra moderna e la forza di chi continua a sperare. Un libro che non cerca risposte, ma che ascolta e racconta. Perché anche nel mezzo del conflitto, la forza — quella vera — è nella dignità di chi resiste.

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