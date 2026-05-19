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Sanità | Vittoria

Conferito al dottor Mario D’Asta l’incarico di direttore del Distretto sanitario di Vittoria

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Vittoria, 19 maggio 2026 – Il dottor Mario D’Asta è il nuovo direttore della U.O.C. Distretto sanitario 2 di Vittoria. L’incarico, di durata quinquennale, è stato conferito a conclusione della procedura pubblica per titoli e colloquio.
Medico chirurgo, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, D’Asta ha maturato una significativa esperienza nell’ambito dei servizi territoriali e sociosanitari. Dal 2020 è stato dirigente medico presso la Speciale Unità di Accoglienza Permanente e la Residenza Sanitaria Assistenziale, prima situate in Piazza Igea, poi trasferitesi presso il P.O. “Maria Paternò Arezzo”, per consentire l’offerta assistenziale “Rsa Covid”; dal dicembre 2022 è divenuto responsabile della RSA e della SUAP all’interno dello stesso presidio.
Nel corso della propria esperienza professionale ha svolto attività nell’ambito dei servizi territoriali di igiene pubblica, epidemiologia, vaccinazioni e assistenza sanitaria dedicata alla popolazione migrante, operando anche presso l’Hotspot del porto di Pozzallo. Al percorso professionale si affianca l’impegno nell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Ragusa, di cui è componente del Consiglio direttivo dal 2014. Ha inoltre conseguito diversi master nell’ambito della medicina territoriale e, da ottobre 2025, ricopre l’incarico di docente universitario a contratto di Igiene generale presso il Corso di Laurea in Scienze Motorie della sede distaccata di Ragusa del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell’Università di Catania.
«Assumo questo incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio – dichiara il dottor D’Asta – consapevole del ruolo centrale che il Distretto riveste nel rapporto tra l’Azienda, i cittadini e i territori. Il Distretto è il luogo in cui la sanità si avvicina concretamente alle persone, in cui si integrano servizi, bisogni assistenziali, fragilità, cronicità e percorsi di presa in carico. L’obiettivo sarà lavorare in continuità con la Direzione strategica, con i professionisti dell’ASP, con l’ospedale, con i medici di medicina generale, i pediatri, gli enti locali e tutte le realtà coinvolte, per rafforzare una sanità territoriale sempre più accessibile e capace di dare risposte alle comunità».
La Direzione dell’ASP di Ragusa rivolge al dottor D’Asta gli auguri di buon lavoro, certa che il nuovo incarico potrà contribuire al rafforzamento dei servizi territoriali e alla piena valorizzazione del ruolo del Distretto ipparino.

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