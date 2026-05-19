Pozzallo, arrivano le strisce blu. Il Consiglio approva i parcheggi a pagamento per l’estate

POZZALLO, 19 Maggio 2026 – Strisce blu in arrivo presto per la città di Pozzallo. Il Consiglio comunale ha approvato nella serata di lunedì 18 maggio (sei a favore, due astenuti e un solo voto contrario) l’introduzione degli stalli a pagamento per la prossima estate. “Non possiamo permettere – ha detto il vicesindaco Raffaele Monte, nel corso della seduta – che una persona lasci l’automobile per lungo tempo e la stessa non paghi per la sosta. Non esiste un paese che non abbia un servizio simile in provincia di Ragusa. È un atto fondamentale anche per le nostre casse comunali”.

Subito dopo aver ascoltato i due adempimenti da parte dei consiglieri comunali Giuseppe Sulsenti e Giuseppe Giampietro, l’ispettore capo della polizia locale, Emilia Pluchinotta, ha delineato il futuro prossimo, lamentando la scarsità di forze nel comparto (solo sette unità, in una città che, d’estate, arriva a toccare anche le trentamila presenze) e lasciando intendere che solo una cooperativa di servizi potrà ottimizzare il lavoro di vendita di biglietti e abbonamenti, sanzionando inoltre coloro che non rispetteranno le soste a pagamento.

Ecco le tariffe che cittadini e turisti saranno obbligati a rispettare molto presto. La tariffa oraria è fissata a 0,80 euro, con calcolo proporzionale in base al tempo effettivo di sosta. Sono previste agevolazioni sotto forma di abbonamenti: Settimanale: 15,00 euro, Quindicinale: 25,00 euro, Mensile: 40,00 euro. Sconti al 50% per chi risiede nelle zone dove saranno installate le strisce blu con un limite di 50 metri dal proprio perimetro casalingo. Non solo. I proventi che il Comune introiterà, una parte di essi, sarà destinata alla manutenzione delle arterie stradali. Una boccata d’ossigeno per molti cittadini che, in questi ultimi mesi, hanno lamentato strade dissestate un po’ ovunque e buche che hanno fatto saltare le automobili in transito e i nervi degli automobilisti.

Non è stata fornita una data di partenza nel corso del Consiglio Comunale ma l’intenzione è quella di partire il prima possibile. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati gli stalli dove posteggiare l’automobile e le modalità di pagamento (prevista anche un’app da scaricare comodamente nel proprio cellulare).

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