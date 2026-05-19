“Barocco in Fiore Modica 2026”: Al via la manifestazione che porta natura, colori e sostenibilità nel cuore della Città

Modica, 19 maggio 2026 – Il Comune di Modica, con il coordinamento dell’Assessorato all’Ecologia, promuove “Barocco in Fiore Modica 2026”, la nuova manifestazione dedicata alla valorizzazione del verde urbano privato, delle scuole e delle associazioni del centro storico.

L’iniziativa – ha sottolineato l’assessore all’ecologia, Samuele Cannizzaro – nasce con l’obiettivo di riportare la natura nel cuore della città attraverso balconi fioriti, aiuole, terrazzi verdi e piccoli spazi urbani capaci di migliorare il decoro cittadino, favorire la biodiversità e contribuire concretamente alla sostenibilità ambientale.

“Barocco in Fiore Modica 2026” punta non solo ad abbellire il centro storico -– continua l’Assessore – ma anche a sensibilizzare cittadini, studenti e realtà associative sull’importanza del verde urbano nella lotta ai cambiamenti climatici, al surriscaldamento delle città e alla corretta gestione delle acque meteoriche.

La manifestazione è aperta gratuitamente:

ai cittadini residenti nel centro storico;

agli istituti scolastici;

alle associazioni culturali, ambientali e sociali operanti nel centro storico.

Ogni partecipante potrà candidarsi con un solo progetto scegliendo una delle seguenti categorie:

balcone fiorito;

aiuola privata;

giardino fiorito;

spazio verde scolastico o associativo.

Particolare attenzione sarà riservata all’utilizzo di piante mediterranee autoctone come lavanda, rosmarino, salvia, mirto, elicriso e timo selvatico, specie fondamentali per favorire la biodiversità e sostenere la presenza degli insetti impollinatori.

I progetti saranno valutati da una giuria di esperti secondo criteri di:

estetica e creatività;

sostenibilità ambientale;

utilizzo di piante autoctone;

capacità di migliorare la gestione naturale delle acque piovane.

Previsti premi per i migliori interventi:

1° premio: monopattino elettrico

2° premio: iPad

3° premio: drone

La partecipazione è gratuita.

Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 15 giugno 2026 all’indirizzo e-mail:

ufficio.ecologia@comune.modica.rg.it

“Barocco in Fiore Modica 2026” vuole trasformare il centro storico in un grande percorso diffuso di colori, profumi e sostenibilità, restituendo alla città un’immagine ancora più viva, accogliente e mediterranea.

BAROCCO IN FIORE – Scarica il bando

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