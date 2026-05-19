“Barocco in Fiore Modica 2026”: Al via la manifestazione che porta natura, colori e sostenibilità nel cuore della Città

Modica, 19 maggio 2026 – Il Comune di Modica, con il coordinamento dell’Assessorato all’Ecologia, promuove “Barocco in Fiore Modica 2026”, la nuova manifestazione dedicata alla valorizzazione del verde urbano privato, delle scuole e delle associazioni del centro storico.
L’iniziativa – ha sottolineato l’assessore all’ecologia, Samuele Cannizzaro – nasce con l’obiettivo di riportare la natura nel cuore della città attraverso balconi fioriti, aiuole, terrazzi verdi e piccoli spazi urbani capaci di migliorare il decoro cittadino, favorire la biodiversità e contribuire concretamente alla sostenibilità ambientale.
“Barocco in Fiore Modica 2026” punta non solo ad abbellire il centro storico -– continua l’Assessore – ma anche a sensibilizzare cittadini, studenti e realtà associative sull’importanza del verde urbano nella lotta ai cambiamenti climatici, al surriscaldamento delle città e alla corretta gestione delle acque meteoriche.
La manifestazione è aperta gratuitamente:
- ai cittadini residenti nel centro storico;
- agli istituti scolastici;
- alle associazioni culturali, ambientali e sociali operanti nel centro storico.
Ogni partecipante potrà candidarsi con un solo progetto scegliendo una delle seguenti categorie:
- balcone fiorito;
- aiuola privata;
- giardino fiorito;
- spazio verde scolastico o associativo.
Particolare attenzione sarà riservata all’utilizzo di piante mediterranee autoctone come lavanda, rosmarino, salvia, mirto, elicriso e timo selvatico, specie fondamentali per favorire la biodiversità e sostenere la presenza degli insetti impollinatori.
I progetti saranno valutati da una giuria di esperti secondo criteri di:
- estetica e creatività;
- sostenibilità ambientale;
- utilizzo di piante autoctone;
- capacità di migliorare la gestione naturale delle acque piovane.
Previsti premi per i migliori interventi:
1° premio: monopattino elettrico
2° premio: iPad
3° premio: drone
La partecipazione è gratuita.
Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 15 giugno 2026 all’indirizzo e-mail:
ufficio.ecologia@comune.modica.rg.it
“Barocco in Fiore Modica 2026” vuole trasformare il centro storico in un grande percorso diffuso di colori, profumi e sostenibilità, restituendo alla città un’immagine ancora più viva, accogliente e mediterranea.
1 commento su ““Barocco in Fiore Modica 2026”: Al via la manifestazione che porta natura, colori e sostenibilità nel cuore della Città”
Baracconata fiorita! Perché il privato dovrebbe spendere soldi per dei premi così poveri? Ma vaffanculo politicanti di merda