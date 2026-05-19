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“Barocco in Fiore Modica 2026”: Al via la manifestazione che porta natura, colori e sostenibilità nel cuore della Città

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Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 19 maggio 2026 – Il Comune di Modica, con il coordinamento dell’Assessorato all’Ecologia, promuove “Barocco in Fiore Modica 2026”, la nuova manifestazione dedicata alla valorizzazione del verde urbano privato, delle scuole e delle associazioni del centro storico.

L’iniziativa – ha sottolineato l’assessore all’ecologia, Samuele Cannizzaro – nasce con l’obiettivo di riportare la natura nel cuore della città attraverso balconi fioriti, aiuole, terrazzi verdi e piccoli spazi urbani capaci di migliorare il decoro cittadino, favorire la biodiversità e contribuire concretamente alla sostenibilità ambientale.

“Barocco in Fiore Modica 2026” punta non solo ad abbellire il centro storico -– continua l’Assessore – ma anche a sensibilizzare cittadini, studenti e realtà associative sull’importanza del verde urbano nella lotta ai cambiamenti climatici, al surriscaldamento delle città e alla corretta gestione delle acque meteoriche.

La manifestazione è aperta gratuitamente:

  • ai cittadini residenti nel centro storico;
  • agli istituti scolastici;
  • alle associazioni culturali, ambientali e sociali operanti nel centro storico.

Ogni partecipante potrà candidarsi con un solo progetto scegliendo una delle seguenti categorie:

  • balcone fiorito;
  • aiuola privata;
  • giardino fiorito;
  • spazio verde scolastico o associativo.

Particolare attenzione sarà riservata all’utilizzo di piante mediterranee autoctone come lavanda, rosmarino, salvia, mirto, elicriso e timo selvatico, specie fondamentali per favorire la biodiversità e sostenere la presenza degli insetti impollinatori.

 

I progetti saranno valutati da una giuria di esperti secondo criteri di:

  • estetica e creatività;
  • sostenibilità ambientale;
  • utilizzo di piante autoctone;
  • capacità di migliorare la gestione naturale delle acque piovane.

Previsti premi per i migliori interventi:
1° premio: monopattino elettrico
2° premio: iPad
3° premio: drone

La partecipazione è gratuita.

Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 15 giugno 2026 all’indirizzo e-mail:
ufficio.ecologia@comune.modica.rg.it

“Barocco in Fiore Modica 2026” vuole trasformare il centro storico in un grande percorso diffuso di colori, profumi e sostenibilità, restituendo alla città un’immagine ancora più viva, accogliente e mediterranea.

BAROCCO IN FIORE – Scarica il bando

© Riproduzione riservata
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1 commento su ““Barocco in Fiore Modica 2026”: Al via la manifestazione che porta natura, colori e sostenibilità nel cuore della Città”

  1. Mustafà

    Baracconata fiorita! Perché il privato dovrebbe spendere soldi per dei premi così poveri? Ma vaffanculo politicanti di merda

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