L’Unitre di Modica visita Marzamemi e la villa del Tellaro

Modica, 24 maggio 2026 – Non poteva andare meglio la visita che il gruppo di Soci dell’Unitre di Modica ha effettuato a Marzamemi, dove, grazie alle belle condizioni del tempo, ha potuto visitare con particolare rilassatezza l’intera frazione insieme ai tanti turisti già presenti. Come da programma agli oltre 70 partecipanti è stata data la possibilità di prendere visione della manuale lavorazione del tonno, della sua conservazione sotto olio e del suo confezionamento, grazie alla generosa disponibilità della ditta Adelfio che ha autorizzato la visita, in più turni visto il numero degli interessati, e messo a disposizione il personale che con competenza ha illustrato le varie fasi della lavorazione. Una esperienza nuova per tutti. Una occasione alquanto significativa che ha permesso di conoscere tutto ciò caratterizza ed impegna gli addetti a tale lavorazione. Una occasione, inoltre, per visitare gli spazi commerciali della ditta ospitante e per apprezzare con quale competenza e con quanta competenza vengono curate le degustazioni, la presentazione dei vari prodotti esposti e la esposizione delle ricette da poter preparare valorizzando i contenuti delle confezioni esposte. Esaurito il passaggio dalla ditta Alfio ci si è spostati nella piazza principale di Marzamemi per scoprirne ogni angolo e tutto ciò che in essa è possibile apprezzare. Altrettanto significativa ed importante si è rivelata, dopo il pranzo consumato in uno dei Ristoranti situati a pochi passi dal mare, la visita effettuata, nel corso del pomeriggio, presso la Villa Romana del Tellaro che si trova lungo la strada che da Pachino porta a Noto, che ricade nel Parco Archeologico di Siracusa e che è stata scoperta negli anni ’70 dello scorso secolo. Diversi dei suoi ambienti sono ornati di mosaici pavimentali di non indifferente valore e somiglianti a quelli di Piazza Armerina. La visita si è conclusa nel tardo pomeriggio con viva soddisfazione di tutti i partecipanti.

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