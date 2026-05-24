Ragusa, pirata della strada in Corso Italia: individuato dai Carabinieri, è un uomo

RAGUSA, 24 Maggio 2026 – Svolta lampo nelle indagini sul grave incidente stradale che ha scosso il cuore di Ragusa la scorsa notte. I Carabinieri della locale compagnia hanno individuato e denunciato il presunto responsabile del violento scontro avvenuto in Corso Italia.

A dispetto delle prime, insistenti voci circolate sui canali social che attribuivano la colpa a una donna, gli accertamenti dei militari hanno fatto chiarezza: alla guida della vettura c’era un uomo. Per lui è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria con le pesanti accuse di omissione di soccorso e guida in stato di alterazione psicofisica.

Secondo la ricostruzione ufficiale, un giovane in sella a uno scooter stava percorrendo Corso Italia quando è stato centrato in pieno, in un terribile impatto frontale, da un’automobile. La violenza dello schianto è stata tale da coinvolgere e danneggiare pesantemente anche alcuni veicoli che si trovavano regolarmente parcheggiati lungo la carreggiata.

Subito dopo la collisione, il conducente dell’auto ha scelto di non fermarsi, pigiando sull’acceleratore e dileguandosi nel nulla senza prestare la minima assistenza al ragazzo rimasto a terra.

I primi ad aiutare il giovane ferito sono stati alcuni passanti e residenti della zona, attirati dal forte rumore dello scontro. Poco dopo, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118: i medici hanno stabilizzato il ragazzo sul posto, per poi trasferirlo d’urgenza in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

I Carabinieri, oltre ad aver raccolto i rilievi planimetrici e le testimonianze sul luogo dell’incidente, stanno ora passando al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona per ricostruire al millimetro la sequenza dei fatti.

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