Italia Viva-Casa Riformista organizza a Pozzallo “Le primarie delle Idee”

Pozzallo, 25 marzo 2026 – Italia Viva – Casa Riformista della provincia di Ragusa promuove l’assemblea provinciale “Le primarie delle idee”, un appuntamento dedicato al confronto politico e alla costruzione condivisa di proposte per il territorio. L’iniziativa si terrà sabato 28 marzo alle 17 presso la sala eventi Arsura, in piazza Rimembranze 12 a Pozzallo, e vedrà la partecipazione dei principali rappresentanti del movimento. Dopo i saluti di Marianna Buscema, presidente provinciale Italia Viva – Casa Riformista, di Uccio Agosta, consigliere comunale, e di Luciano Susino, presidente Italia Viva Pozzallo, interverranno l’onorevole Davide Faraone, vicepresidente nazionale, l’onorevole Dafne Musolino, senatrice, e il professor Fabrizio Micari, dirigente regionale. A moderare sarà Filippo Angelica, coordinatore cittadino di Ragusa.

L’assemblea rappresenta un momento di partecipazione aperto a iscritti, simpatizzanti e cittadini, con l’obiettivo di raccogliere idee, visioni e contributi utili a ripensare il futuro dei territori della provincia. In questo spirito, la coordinatrice provinciale di Italia Viva Ragusa, Marianna Buscema, sottolinea come l’appuntamento sia un’occasione preziosa di crescita e confronto: «Sarà un momento importante per ascoltare i nostri rappresentanti e dare spazio alle proposte che arrivano dai diversi comuni. Con le “primarie delle idee” vogliamo ribadire che sono proprio le idee, prima di tutto, a dover tornare al centro dell’azione politica: idee per ripensare, rilanciare e valorizzare le nostre comunità». L’incontro si inserisce nel percorso di ascolto e partecipazione che Italia Viva – Casa Riformista sta portando avanti in tutta la Sicilia, con l’obiettivo di costruire una piattaforma politica condivisa e radicata nei bisogni reali del territorio.

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