Ispica, rottamazione quinquies: i consiglieri comunali chiedono la convocazione urgente del Consiglio

Ispica, 24 marzo 2026 – I consiglieri comunali Carmelo Oddo, Salvatore Milana, Giovanni Muraglie, Angelina Sudano, Pierenzo Muraglie e Mary Ignaccolo hanno formalmente richiesto la convocazione urgente del Consiglio comunale di Ispica per l’approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata delle entrate locali, la cosiddetta “Rottamazione quinquies”.

L’iniziativa nasce dalla necessità di dotare il Comune di uno strumento concreto per favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei cittadini e, allo stesso tempo, rafforzare la capacità di riscossione dell’Ente, in un momento particolarmente delicato.

“Il Comune di Ispica – dichiarano i consiglieri – versa in un gravissimo e perdurante stato di dissesto finanziario. In una situazione del genere è doveroso utilizzare ogni leva disponibile per recuperare risorse e dare ai cittadini la possibilità di mettersi in regola in modo sostenibile”.

I consiglieri ricordano inoltre come la questione fosse già stata sollevata nel corso della seduta consiliare del 19 febbraio scorso: “In quella sede l’Amministrazione aveva assunto l’impegno di predisporre gli atti necessari in tempi rapidi. A distanza di oltre un mese, però, non è stato adottato alcun provvedimento. Per questo abbiamo ritenuto non più rinviabile un’iniziativa formale”.

Al centro della richiesta vi è l’adozione di un regolamento, sulla base dello schema predisposto dalla IFEL, che consenta al Comune di attivare la misura prima della scadenza dei termini previsti.

“Il tempo è un fattore decisivo – concludono i consiglieri –. L’imminente scadenza impone una risposta immediata. Non intervenire significherebbe perdere un’opportunità concreta sia per i cittadini sia per le casse comunali”.

I consiglieri confidano, grazie alla sensibilità dimostrata in molteplici occasioni dalla Presidenza, che il Consiglio comunale venga convocato in tempi brevissimi, affinché si possa procedere all’approvazione del regolamento e all’attivazione della misura senza ulteriori ritardi.

Salva