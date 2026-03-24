Incidente sulla Comiso-Santa Croce: manto stradale viscido per la pioggia, due feriti

COMISO, 24 Marzo 2026 – Il ritorno della pioggia in provincia di Ragusa ha portato con sé i primi disagi alla circolazione e, purtroppo, i primi incidenti. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:00, e si è verificato un sinistro autonomo lungo la Strada Provinciale 20, l’arteria che collega Comiso a Santa Croce Camerina.

A causare l’incidente sarebbe stato il manto stradale reso estremamente viscido dalle prime precipitazioni odierne, che hanno trasformato la polvere e i residui sull’asfalto in una trappola pericolosa. Il conducente del veicolo ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori dalla carreggiata.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunte due ambulanze medicalizzate del 118 (Seus Sicilia). Il personale sanitario ha prestato le prime cure ai due passeggeri rimasti feriti, provvedendo poi al loro trasferimento in ospedale per i necessari accertamenti.

Ripristino della carreggiata

Oltre ai sanitari, sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la viabilità e i rilievi di rito. È stato attivato prontamente il protocollo per il recupero del veicolo e il ripristino della sede stradale in condizioni di sicurezza, onde evitare ulteriori incidenti nel tratto interessato.

foto Franco Assenza

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