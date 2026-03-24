  • 24 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 24 Marzo 2026 -
Comiso | Cronaca | santa croce camerina

Incidente sulla Comiso-Santa Croce: manto stradale viscido per la pioggia, due feriti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

COMISO, 24 Marzo 2026 – Il ritorno della pioggia in provincia di Ragusa ha portato con sé i primi disagi alla circolazione e, purtroppo, i primi incidenti. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:00, e si è verificato un sinistro autonomo lungo la Strada Provinciale 20, l’arteria che collega Comiso a Santa Croce Camerina.
A causare l’incidente sarebbe stato il manto stradale reso estremamente viscido dalle prime precipitazioni odierne, che hanno trasformato la polvere e i residui sull’asfalto in una trappola pericolosa. Il conducente del veicolo ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori dalla carreggiata.
Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunte due ambulanze medicalizzate del 118 (Seus Sicilia). Il personale sanitario ha prestato le prime cure ai due passeggeri rimasti feriti, provvedendo poi al loro trasferimento in ospedale per i necessari accertamenti.
Ripristino della carreggiata
Oltre ai sanitari, sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la viabilità e i rilievi di rito. È stato attivato prontamente il protocollo per il recupero del veicolo e il ripristino della sede stradale in condizioni di sicurezza, onde evitare ulteriori incidenti nel tratto interessato.

 

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata
595231

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube