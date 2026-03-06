Il bluff degli ayatollah davanti alla guerra e le esitazioni dell’Europa…l’opinione di Rita Faletti

In ambito sportivo ogni competizione si svolge alla luce del sole e si conclude con la vittoria del migliore. “La vittoria appartiene ai più tenaci” e barare è impossibile. Qualcosa di simile accade nei conflitti armati. È sul campo che si decide la sorte dei contendenti: lì si scopre quanto c’era di bluff nelle minacce e se le parole di fuoco nascondevano forza reale o la paura della sconfitta. Non sappiamo se Alì Khamenei temesse per la propria vita prima di perderla sotto le bombe dei suoi nemici più odiati, né se avesse previsto, con la sua morte, la fine del regime sanguinario che aveva consolidato. Non sappiamo se l’uccisione della Guida Suprema – che ha usato la religione come strumento di potere feroce contro il proprio popolo – preluda all’agonia di un sistema che tenta disperatamente di sopravvivere. Il sostegno di Cina e Russia non appare più così sicuro, anche se la caduta della Repubblica islamica nata dalla rivoluzione del 1979 rappresenterebbe per entrambi una perdita strategica. “L’appartenenza ai Brics non comporta l’obbligo di offrire assistenza reciproca durante l’aggressione militare”, ha sentenziato Peskov. È però plausibile immaginare che Hamas, Hezbollah, gli Houthi e vari gruppi armati palestinesi e iracheni non potranno più contare sui finanziamenti degli ayatollah. Quello che scopriamo, senza sorpresa, è che il sultano Erdogan resta fedele al suo ruolo di equilibrista: condanna Stati Uniti e Israele ma invita l’Iran a non coinvolgere i paesi del Golfo. Ankara ha scelto di soprassedere sul missile iraniano caduto sul proprio territorio e di accettare la versione di Teheran secondo cui ogni missile è destinato esclusivamente al “Grande Satana” e al “Piccolo Satana”. Ma la consuetudine del regime alla menzogna – la taqyya, la “santa ipocrisia”, usata come strumento di inganno – nasconde un obiettivo diverso: provocare una reazione delle monarchie del Golfo e dell’Arabia Saudita, sperando di trascinarle dalla propria parte. Sta accadendo il contrario. I paesi della regione osservano la determinazione di Israele, la sua capacità militare, l’audacia delle operazioni e la solidità dell’alleanza con gli Stati Uniti. Vedono anche il tradimento dell’Iran, che non ha esitato ad attaccarli in passato. Per chi è pragmatico contano i fatti. E i fatti sono sotto gli occhi di tutti. Venti navi militari iraniane sono state affondate dagli americani e, di fronte all’offerta di negoziare una via d’uscita, il falco Mohammad Mokhber ha rifiutato dichiarando che l’Iran non teme nulla e che la situazione è sotto controllo. Dal Pentagono il capo della Difesa, Hegseth, sostiene il contrario: l’Iran non ha più leader, né aerei, né marina. Intanto, Gerusalemme ha annunciato una limitata riapertura dello spazio aereo per consentire il rimpatrio dei centomila israeliani rimasti bloccati all’estero, approfittando della progressiva riduzione dei lanci di missili iraniani. L’Iran resta l’ultimo baluardo dell’islam politico, un sistema che negli anni ha esteso la propria influenza anche in Europa, nell’indifferenza delle istituzioni e con il sostegno di partiti che hanno puntato su un elettorato musulmano radicalizzato. Gli attacchi americani e israeliani allargano il conflitto oltre i confini del Medio Oriente e gettano molti governi occidentali nel caos delle contraddizioni. C’è chi invoca il diritto internazionale per ripulirsi la coscienza, ignorando la realtà di eventi come il 7 ottobre. È il caso di Pedro Sánchez, che dice no alla guerra per ragioni propagandistiche, dimenticando che il conflitto è iniziato sette giorni fa dopo il fallimento del negoziato di Ginevra. C’è chi, come Emmanuel Macron, chiede a Israele di fermare gli attacchi in Libano ma invia portaerei e fregate a sostegno dell’azione militare statunitense e israeliana. E c’è chi, come Keir Starmer, accusato da Donald Trump di non essere Churchill, che oscilla tra prudenza e intervento, inviando navi a protezione della base britannica di Cipro dai droni di Hezbollah e quattro Typhoon da combattimento in Qatar. Questa confusione tra principi proclamati e azioni concrete rivela una debolezza più profonda: lo smarrimento culturale, la crisi identitaria e la mancanza di logica e di carattere che da tempo affliggono l’Europa. Gli europei restano sospesi tra il feticcio del diritto internazionale, carta straccia per le dittature, e la difesa della libertà. Ma nel mondo delle dittature, l’indecisione non è neutralità: è debolezza. E contro il debole la vittoria è facile.

