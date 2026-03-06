  • 6 Marzo 2026 -
  • 6 Marzo 2026 -
Cronaca | News in primo piano

Sicurezza, scatto della Questura: 1180 identificati e 21 espulsioni nel Ragusano

Giro di vite nel mese di febbraio: controlli straordinari tra centri storici, locali pubblici e contrasto all'immigrazione clandestina
RAGUSA, 06 Marzo 2026 – Un’operazione imponente che ha visto scendere in campo 170 operatori tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Sotto il coordinamento del Prefetto di Ragusa, il mese di febbraio si è chiuso con un bilancio di controlli straordinari volti a ripristinare la legalità nei punti caldi della provincia, con un focus specifico su spaccio, immigrazione e regolarità abitativa.

I numeri dell’operazione

Il dispiegamento di forze ha permesso di monitorare capillarmente il territorio, ottenendo risultati significativi sia sul fronte della sicurezza stradale che su quello dell’ordine pubblico:

Tipologia ControlloRisultato conseguito
Persone identificate1.180
Veicoli controllati612
Posti di blocco effettuati49
Infrazioni al Codice della Strada35
Esercizi pubblici ispezionati15

Uno dei pilastri dell’attività è stato il contrasto all’immigrazione clandestina. Le operazioni hanno portato all’espulsione di 21 cittadini stranieri, 8 dei quali sono stati già accompagnati presso i Centri di permanenza per i rimpatri (CPR).

Particolare attenzione è stata riservata ai centri storici, dove la Polizia di Stato, supportata dai tecnici Enel e dalla Polizia Municipale, ha setacciato interi complessi di edifici. L’obiettivo: verificare la regolarità dei contratti di locazione, la corretta destinazione d’uso degli immobili e il contrasto agli allacci abusivi alle utenze.

Non solo ordine pubblico, ma anche sicurezza sul lavoro e igiene. Nelle ispezioni ai locali pubblici hanno collaborato:

  • Vigili del Fuoco: per la verifica delle norme antincendio e caratteristiche tecniche.

  • Ispettorato del Lavoro: per il contrasto al lavoro sommerso.

  • ASP di Ragusa: per il controllo delle autorizzazioni sanitarie.

La Questura ha confermato che la pressione sul territorio non diminuirà. Anche per il mese di marzo sono già stati pianificati servizi analoghi, con l’obiettivo di mantenere alto il livello di prevenzione e garantire una percezione di sicurezza reale ai cittadini della provincia di Ragusa.

