Passi Carrabili a Modica, L’Alternativa Socialista propone la “via politica”: sanatoria e tariffe forfettarie

Lettera aperta a Sindaco e Consiglio: "Modificare il Regolamento CUP per fermare gli accertamenti Creset e tutelare i cittadini"

“La soluzione deve essere trovata per via politica,” scrive L’Alternativa Socialista: “È necessaria la collaborazione di tutti i consiglieri per affrontare subito e con serietà una situazione che sta gravando pesantemente sulle famiglie.”

Nella lettera firmata da Antonio Ruta, si richiama esplicitamente l’Articolo 97 della Costituzione, sottolineando come l’attuale gestione degli accertamenti stia mettendo in discussione i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Il Comitato non si limita alla protesta, ma mette sul tavolo quattro punti tecnici per una modifica immediata del regolamento: consentire ai proprietari dei passi carrabili “di fatto” di regolarizzare la propria posizione pagando solo la sorte capitale, con l’abbattimento totale di sanzioni e interessi; per i passi carrabili che, per ragioni oggettive (conformazione urbana), non possono beneficiare del divieto di sosta o di ampi spazi di manovra, si propone una tariffa forfettaria non superiore a 30,00 euro annui, introduzione di tariffe agevolate per chi utilizza il passo carrabile solo in determinati periodi dell’anno o occasionalmente, applicazione automatica delle esenzioni per i portatori di handicap tramite autocertificazione, eliminando l’obbligo di rinnovo annuale e garantendo l’effetto retroattivo.

L’obiettivo è disinnescare la pioggia di avvisi di accertamento che sta colpendo i contribuenti modicani, cercando una soluzione di buonsenso che eviti una stagione di infiniti contenziosi giudiziari.

MODICA, 06 Marzo 2026 – La battaglia sui passi carrabili a Modica si sposta dal piano legale a quello politico. L’Alternativa Socialista ha inviato una nota formale all’Amministrazione Monisteri e a tutte le forze presenti in Consiglio Comunale, chiedendo un intervento urgente sul Regolamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP).

