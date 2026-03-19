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Modica | Politica

Modica, svolta nel Trasporto Pubblico: al via la procedura europea per un servizio moderno e stabile

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MODICA, 19 Marzo 2026 – Il Comune di Modica accelera sulla strada della modernizzazione della mobilità urbana. L’Amministrazione ha ufficialmente avviato le procedure per l’affidamento europeo del Servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL), un passaggio tecnico e politico di portata storica per la città, che punta a dare una struttura definitiva e di alta qualità al movimento di cittadini e turisti.

L’annuncio arriva dall’Assessore alla Mobilità Urbana e ai Lavori Pubblici, Antonio Drago, che sottolinea come per la prima volta l’ente si interfacci con una normativa complessa e rigorosa: il Regolamento Europeo n. 1370/2007.

«Si tratta di un passaggio particolarmente rilevante», spiega l’assessore Drago. «La procedura è disciplinata dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), il che garantisce ai cittadini la massima trasparenza degli atti e la correttezza di tutto l’iter amministrativo».

Il percorso di riqualificazione non nasce oggi, ma è il frutto di un lavoro iniziato anni fa per risanare una situazione che l’amministrazione definisce “fortemente critica”. Oggi, i dati sull’utilizzo delle linee urbane confermano che i modicani sono tornati a fidarsi del mezzo pubblico, trovandolo efficiente e funzionale. Tuttavia, per il salto di qualità definitivo, il Comune ha deciso di avvalersi del supporto tecnico di ISFORT S.p.A. (Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti), eccellenza del settore che affiancherà gli uffici nella redazione del piano economico-finanziario e nella definizione degli standard tecnici.

La vera novità risiede nella durata dell’affidamento. Non più tamponamenti d’emergenza, ma una gestione di lungo periodo che permetta al futuro gestore di programmare investimenti seri. Tra gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione Drago figurano il rinnovo totale del parco mezzi per una flotta più ecologica e confortevole, l’introduzione di tecnologie innovative (sistemi di tracciamento, app per gli utenti, bigliettazione smart) e ottimizzazione dei percorsi e potenziale incremento dei chilometri di percorrenza per coprire meglio le periferie e i poli strategici.

In linea con le direttive dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, il Comune aprirà a breve una fase di consultazione degli stakeholder. Verrà pubblicato un avviso pubblico per raccogliere osservazioni e suggerimenti da parte di associazioni, categorie produttive e cittadini, affinché il nuovo piano trasporti sia realmente “su misura” per le esigenze della comunità.

«È un lavoro complesso», conclude l’Assessore Drago, «ma necessario per consegnare a Modica un sistema di mobilità stabile, moderno e all’altezza delle sfide future».

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