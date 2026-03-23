Referendum Giustizia 2026: vince il NO. Bocciata la riforma della Costituzione

Roma. 23 Marzo 2026 – L’Italia ha scelto la continuità. Con lo scrutinio ormai giunto alle battute finali, il verdetto delle urne per il Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 è inequivocabile: il NO si attesta intorno al 54%, respingendo la riforma dell’ordinamento giurisdizionale proposta dal Governo.

Nonostante si trattasse di un referendum confermativo (senza quorum), l’affluenza è stata sorprendentemente alta, toccando il 58,9%, segno di un Paese fortemente polarizzato e coinvolto dal dibattito sulla separazione delle carriere e sul nuovo sistema del CSM.

I dati definitivi (o quasi) delineano un Paese diviso geograficamente, ma unito nel rifiuto della riforma nei grandi centri urbani:

NO: ~54% (circa 12,4 milioni di voti)

SÌ: ~46% (circa 10,6 milioni di voti)

Affluenza: 58,9%

Il fronte del “No” ha prevalso in 17 regioni su 20, con picchi sopra il 60% in città come Roma, Milano, Napoli e Palermo. Il “Sì” ha tenuto solo in alcune roccaforti storiche del centro-destra, ma non è bastato a ribaltare il risultato nazionale.

Il risultato rappresenta una battuta d’arresto significativa per la maggioranza. La premier Giorgia Meloni, in un video messaggio, ha dichiarato: “Gli italiani hanno deciso e noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti con responsabilità, ma prendiamo atto che il Paese non ha ritenuto matura questa specifica riforma.”

Di contro, le opposizioni e i sindacati esultano. Maurizio Landini (CGIL) ha parlato di una “nuova primavera per la Costituzione”, mentre il leader del M5S Giuseppe Conte ha commentato: “Ha vinto la democrazia, i cittadini hanno protetto l’indipendenza della magistratura”. Anche l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) ha accolto il dato con soddisfazione, pur in un clima di forte tensione che ha portato alle dimissioni del suo presidente nelle ore precedenti.

Con la vittoria del NO, la Riforma Nordio viene definitivamente archiviata. Restano in vigore l’attuale assetto della magistratura unitaria e il sistema di autogoverno del CSM così come lo conosciamo.

Niente separazione delle carriere: giudici e PM continueranno a far parte di un unico ordine; niente sorteggio: il sistema di elezione dei membri del CSM non subirà le modifiche previste: Alta Corte Disciplinare: il progetto per l’istituzione di un nuovo tribunale disciplinare esterno decade.

Il Governo dovrà ora decidere se tentare la via della legge ordinaria per piccoli correttivi o se spostare l’asse politico su altri temi caldi della legislatura.

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