Sicurezza idrogeologica, si ripristinano l’alveo del Torrente Santa Maria La Nova e i giunti delle basole del Torrente San Bartolomeo

Scicli, 09 maggio 2026 – L’Amministrazione comunale di Scicli ha aggiudicato, in via provvisoria, i lavori relativi a due importanti interventi di messa in sicurezza idrogeologica del territorio cittadino: il ripristino dell’alveo del Torrente Santa Maria La Nova e il ripristino dei giunti delle basole del Torrente San Bartolomeo. Si tratta di opere particolarmente rilevanti per la sicurezza della città, poiché interessano due torrenti che attraversano il centro storico di Scicli e che rappresentano punti delicati sotto il profilo della tutela del territorio e della prevenzione del rischio idrogeologico. Gli interventi risalenti all’alluvione del 22 e 23 gennaio 2017, erano stati finanziati dalla Regione Siciliana, assegnando al Comune di Scicli, la somma complessiva di 3 milioni e 175 mila euro, per il ripristino e la difesa del territorio. L’aggiudicazione provvisoria rappresenta un passaggio fondamentale verso l’avvio dei lavori, che consentiranno di mettere in sicurezza due aree strategiche della città, intervenendo sulla prevenzione e sulla tutela dell’incolumità pubblica. L’importo complessivo dei lavori per tutte e due le opere è di 428,292,50 euro, fatte le necessarie verifiche di rito all’impresa aggiudicataria si procederà alla consegna dei lavori.

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