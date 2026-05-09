Scicli: Dimissioni nella segreteria di Forza Italia: lasciano Cartia, Di Benedetto e Micarelli

Scicli, 09 maggio 2026 – Scossone interno nel gruppo consiliare di Forza Italia. Con una nota diffusa nella giornata del 9 maggio, il dottor Guglielmo Cartia ha annunciato le proprie dimissioni dalla segreteria del gruppo consiliare. Lo stesso hanno fatto anche altri membri che fanno capo alla sua area politica. Tra i dimissionari figurano, Andrea Di Benedetto e Sabrina Micarelli, entrambi esponenti di Forza Italia. Alla base della decisione vi sarebbero motivazioni sia personali sia politiche, maturate alla luce delle attuali condizioni interne del gruppo consiliare, definito ormai “dimezzato”. Nella comunicazione ufficiale, i dimissionari evidenziano come il clima interno non consenta più di svolgere un’attività politica “serena e priva di condizionamenti”, sottolineando la mancanza di un contesto fondato su dialogo e collaborazione. Nonostante il passo indietro dagli incarichi di segreteria, Cartia, Di Benedetto e Micarelli hanno ribadito la volontà di continuare a occuparsi delle problematiche cittadine e delle esigenze del territorio, dichiarando di voler proseguire il proprio impegno esclusivamente nell’interesse dei cittadini che li hanno sostenuti nel corso del loro percorso politico. Nel messaggio conclusivo, gli ormai ex componenti della segreteria hanno voluto ringraziare sostenitori e collaboratori, esprimendo l’auspicio che le sfide future possano essere affrontate con rinnovato spirito di servizio da parte di chi continuerà a guidare il gruppo. Le dimissioni rappresentano un passaggio significativo per gli equilibri interni di Forza Italia a livello locale e potrebbero aprire nuovi scenari politici nelle prossime settimane.

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