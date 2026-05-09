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Politica | Scicli

Forza Italia Scicli, Cugnata: “Enzo Giannone commissario cittadino per ridare serenità e rilanciare il partito”

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Tempo di lettura: 2 minuti

“D’intesa con il commissario regionale di Forza Italia Sicilia, Nino Minardo, ho disposto il commissariamento di Forza Italia a Scicli, affidando l’incarico di commissario cittadino al consigliere Enzo Giannone, figura di esperienza, equilibrio e profondo radicamento nel territorio”.

Lo dichiara il segretario provinciale di Forza Italia Ragusa, Giancarlo Cugnata, annunciando la nuova fase organizzativa del partito nella città di Scicli.

“L’obiettivo – prosegue Cugnata – è restituire serenità, unità e slancio politico ai circa 600 iscritti azzurri di Scicli, che rappresentano una comunità importante e vitale per Forza Italia. Serve un lavoro serio di ascolto, ricomposizione e rilancio, per rafforzare la nostra presenza sul territorio e costruire un percorso condiviso in vista dei prossimi appuntamenti politici e amministrativi”.

“Ad Enzo Giannone va la mia piena fiducia e il mio augurio di buon lavoro. Sono certo che saprà interpretare questo ruolo con senso di responsabilità e spirito di servizio, mettendo al centro il bene del partito e della comunità di Scicli.”

© Riproduzione riservata
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