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Attualità | Monterosso Almo

A Monterosso Almo festa per i 25 anni di sacerdozio di don Innocenzo Mascali

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Monterosso Almo, 23 marzo 2026 – Questa sera alle 18,30 il borgo Monterosso celebra il 25° anniversario di ordinazione di don Innocenzo Mascali, parroco della comunità. In occasione della festa si terrà una solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, presso la parrocchia San Giovanni Battista. La celebrazione sarà il momento centrale per ringraziare il Signore per il quarto di secolo di ministero di don Mascali e per condividere con fedeli e concittadini questo bel traguardo . Tanti parrocchiani e le autorità locali e militari sono attesi per questa significativa ricorrenza.

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