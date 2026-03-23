Scherma Modica in auge a Patti, sei titoli regionali e una storica prova integrata

Patti, 23 marzo 2026 – Un fine settimana di grande spessore per la Conad Scherma Modica, assoluta protagonista a Patti in occasione del Campionato Regionale Under 14 2026. Due giornate vibranti, dense di contenuti tecnici ed emotivi, che hanno consacrato il valore di un gruppo capace di coniugare talento, applicazione e spirito competitivo. A impreziosire ulteriormente la manifestazione, la prima prova regionale integrata Under 14. Evento mai organizzata in Italia, con giovanissimi atleti olimpici e paralimpici che si sono ritrovati a gareggiare nella stessa competizione, un esperimento riuscito che ha unito agonismo e inclusione in un’unica, significativa cornice. In questo scenario si è distinto Mathias Boncori, autore di una prova autorevole che gli è valsa il successo. Il bottino della Scherma Modica a Patti si è impreziosito con ben 6 titoli regionali 2026, a testimonianza di una presenza capillare ai vertici: Giuseppe Di Stefano conquista l’oro nei Giovanissimi di spada, mentre nel fioretto si impongono Sofia Spadaro tra le Ragazze, Gioele Flamingo negli Allievi, Giorgia Gurrieri tra le Giovanissime, Amelia Roccuzzo tra le Bambine e Giovanni Barone nei Ragazzi. Vittorie che raccontano di una scuola solida, capace di esprimersi con continuità ai massimi livelli. Di rilievo anche i piazzamenti sul podio, che arricchiscono un quadro già estremamente positivo: Noemi Cannata (2ª Ragazze fioretto), Alberto Pisana (2º Allievi fioretto), Simone Cobuzio (3º Allievi fioretto), Serena Stracquadanio (2ª Giovanissime fioretto), Clara Messina (3ª Giovanissime spada), Leonardo Galfo (2º Maschietti fioretto), Lorenzo Lombardo (3º Giovanissimi fioretto) ed Ennio Turtula (2º Ragazzi fioretto). Importanti anche i segnali provenienti dagli atleti entrati nella top 8 regionale, che hanno dimostrato tenuta mentale e prospettiva: Jacopo Tebaldi (7º Maschietti spada), Gaia Tebaldi (6ª Allieve spada), Antonio Corallo (8º Giovanissimi spada), Giulia Ricca (5ª Bambine fioretto), Gaia Falzone (6ª Bambine fioretto), Andrea Gurrieri (5º Maschietti fioretto), Federico Ferini (7º Maschietti fioretto) e Rosario Barone (5º Giovanissimi fioretto). La spedizione modicana rientra così da Patti con un carico di risultati che va oltre i numeri, certificando un percorso costruito su dedizione quotidiana e visione tecnica. Lo sguardo si proietta ora verso i prossimi impegni del calendario nazionale: tappe cruciali saranno il Gran Prix Nazionale Under 14 ad Ancona per di fioretto e Bastia Umbra per la spada; appuntamenti che precederanno l’epilogo tricolore di Riccione, sede del Campionato Italiano Under 14. Un percorso articolato e impegnativo, che vedrà ancora una volta la Scherma Modica misurarsi con le migliori realtà del panorama nazionale, con l’ambizione di continuare a lasciare il segno.

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