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Sport | Vittoria

Eccellenza, play off. L’Avola vola alla fase nazionale, cade il Vittoria

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PLAY OFF ECCELLENZA B
VITTORIA 1
AVOLA 2
VITTORIA, 10 Maggio 2026 – Domenica di verdetti infuocati per il calcio dilettantistico siciliano. Tra sogni di gloria che continuano e cadute dolorose, i playoff e i playout di Eccellenza hanno delineato il destino delle protagoniste della stagione.

L’Avola conquista una vittoria pesantissima nella finale playoff, superando il Vittoria e staccando il pass per la fase nazionale. In un match vibrante e ricco di tensione, i padroni di casa hanno mostrato solidità e cinismo nei momenti chiave.

Il vantaggio: La gara si sblocca al 29′ grazie a Midolo, lesto a trafiggere la difesa avversaria.

Il raddoppio: Nella ripresa, quando il Vittoria tentava il tutto per tutto, è arrivata la doccia fredda firmata da Tringale all’86′, che sembrava aver chiuso definitivamente i giochi.

Il Vittoria non si è arreso, accorciando le distanze appena un minuto dopo con Maletic (87′), ma l’arrembaggio finale non è bastato a ribaltare il risultato.

I vittoriesi torneranno a giocare l’Eccellenza. L’Avola non ha tempo per riposare troppo sugli allori; l’obiettivo si sposta ora sulla scalata verso la Serie D. Nel primo turno della fase nazionale, i siciliani dovranno vedersela contro i lucani dell’Angelo Cristofaro Oppido.

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