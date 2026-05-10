Play out Promozione. Il verdetto del derby: Frigintini in festa, Scicli nel baratro

FRIGINTINI 3

SCICLI 1

Marcatori: 31′ Cicero, 51′ ‘ Sangiorgio, 72′ Cavallo, 76’ Gazzè

Frigintini Calcio: Caruso, Angelo Denaro, Amato, Savarino, Arrabito, Cicero, Lo Magno (90′ Giurdanella), Cavallo, Sangiorgio, Vitale (69′ Modica), Macauda (90′ Giovanni Denaro). A Disp:

Vicari, Hegazi, Cerruto, Ragusa, Iemmolo, Sortino. All. Ciccio Di Rosa.

Scicli CR: Fidone, Bouda (52′ Edoardo Assenza), Napolitano, (66′ Vindigni), Cappello, Salvatore Assenza (90′ Zisa), Nigro 62′ Pisana), Fusca, Gazzè, Riela (62′ Interliggi), Di Rosa. A Disp:

Bonincontro, Adamo, Scucces, Candiano. All. Peppe Betto.

Arbitro: Enrico Corvaglia di Catania

Assistenti: Sergio Privitera di Catania e Salvatore Musumeci di Acireale

MARCATORI: 36’ Cicero, 51’ Sangiorgio, 72’ Cavallo, 75’ Gazze’

MODICA, 10 Maggio 2026 – Il cuore pulsante del calcio dilettantistico ibleo ha emesso il suo verdetto più amaro e, allo stesso tempo, più dolce. Nella finale play-out per la permanenza in Promozione, il Frigintini batte lo Scicli per 3-1, mettendo il sigillo sulla propria salvezza e condannando i “cugini” cremisi alla retrocessione in Prima Categoria.

Nonostante ai modicani, allenati da Ciccio Di Rosa, sarebbe bastato anche un pareggio (grazie al miglior piazzamento in classifica) per mantenere la categoria, la squadra di casa non ha voluto fare calcoli, aggredendo il match fin dai primi minuti.

La sblocca Cicero al 31’ del primo tempo. Un gol pesante che ha rotto l’equilibrio e ha costretto lo Scicli a scoprirsi, caricando di pressione le spalle degli ospiti.

Nella ripresa, il Frigintini rientra in campo con la fame di chi vuole chiudere i conti. Dopo appena 6’, Sangiorgio raddoppia, mandando in estasi il pubblico locale.

Al 28’, è Cavallo a trovare la via della rete per il 3-0, mettendo di fatto la parola fine alle speranze di rimonta degli avversari.

Lo Scicli, colpito nell’orgoglio, ha provato una reazione tardiva. Al 32’, Gazzè è riuscito ad accorciare le distanze, firmando il gol della bandiera. Un sussulto che però non ha cambiato l’inerzia di una sfida ormai segnata: al triplice fischio, la gioia è tutta modicana.

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