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Sport | Vittoria

Privitera fa sua la Liberty Run di Vittoria

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Vittoria, 10 maggio 2026 – Bellissima edizione, la nona della Liberty Run, gara su strada di 10 km con oltre 200 podisti che hanno riempito le strade del centro storico di Vittoria. La gara nazionale Fidal, valida anche per il GP Regionale delle Corse su Strada, si è ben presto trasformata in una sfida a due fra Giuseppe Privitera (Oympia Stadium) e Vincenzo Schembari (Atl.Padua). Alla fine l’ha spuntata Privitera in 35’08” relegando il rivale, che era già stato secondo nel 2021, a 17”. Terza posizione per Antonio Armando Caragliano (Dream Atl.Milazzo) a 1’35” davanti a Salvatore Maesano (Atl.Virtus Acireale) a 1’37” e a Giovanni Di Stefano (Atl.Vittoria) a 1’45”.
In campo femminile la vittoria è andata a Franmcesca Alario (Niscemi Running) in 42’29” con u vantaggio di 5’50” su Tiziana Scala e 7’48” su Margherita Di Gregorio, entrambe targate Asd Pietro Guarino Rosolini. Fuori dal podio la polacca del Walkers RTunners Canicattì Ewa Terza Mielniczek a 8’26” e Giovanna Incatasciato (Athlon Kamarina) a 8’48”.
Una mattinata primaverile che Vittoria non dimenticherà tanto facilmente per l’entusiasmo contagioso che traspariva da tutti i presenti alla corsa, resa possibile dal sostegno che la società organizzatrice Asd No al Doping Ragusa ha avuto dal Comune di Vittoria, con in testa il Sindaco Francesco Aiello e l’Assessore allo Sport Fabio Prelati, dal Comitato Territoriale Iblei dell’Uisp guidato da Gabriella Elia, ma anche da prestigiosi sponsor come Albani OP – Soc.Coop.Agricola, Tecno Agro, Seedes Sementi, Gulino Servizi. Prossimo evento organizzativo per la società ragusana la Baroque Race del 5 luglio sul classico percorso tra Ragusa, Modica e Scicli.

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