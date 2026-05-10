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Modica | Pozzallo

Pioggia di medaglie per la Kudos Modica e Pozzallo ai campionati FGI

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Ragusa/Rosolini, 10 maggio 2026 – Grande partecipazione e tanto entusiasmo nel fine settimana dedicato alle competizioni Silver GAF della Federazione Ginnastica d’Italia, andate in scena sabato 9 maggio a Ragusa e domenica 10 maggio a Rosolini.

Due giornate intense, caratterizzate da esercizi di ottimo livello tecnico, emozioni e spirito sportivo, che hanno visto le ginnaste impegnate nelle diverse categorie del programma Silver GAF regionale. Tra corpo libero, trave e volteggio, le atlete hanno dimostrato impegno, crescita tecnica e grande determinazione, regalando al pubblico presente una manifestazione ricca di spettacolo e soddisfazioni.

Le gare hanno rappresentato un importante momento di confronto sportivo per tutte le società partecipanti, confermando ancora una volta la crescita del movimento ginnico sul territorio e il valore del lavoro svolto quotidianamente da tecnici, dirigenti e famiglie.

Il weekend di gare Silver GAF si chiude con un bilancio estremamente positivo grazie

alle medaglie d’oro di Parisi Alice, Iaconinoto Amalia, Iacono Alice e Azzarelli Maya;

alle medaglie d’argento di Romano Arianna, Sigona Nina e Iemmolo Martina;

alle medaglie di bronzo di Savarino Bianca, Rendo Rachele, Schininà Samantha, Abbondo Cristina, Rendo Matilde e Scala Carlotta;

e agli strepitosi piazzamenti dopo le ottime prove agli attrezzi di Zocco Maria, Caldera Giulia, Gennuso Asia, Schembari Giorgia, Floriddia Marta, Aurnia Ginevra, Cerruto Ilenya, Orjini Grace, Floriddia Emma, Musumeci Francesca e Sparacino Bruna.

Le competizioni di Ragusa e Rosolini hanno messo in evidenza il talento e la determinazione delle giovani ginnaste, premiando anche il lavoro svolto in palestra durante tutta la stagione sportiva dai tecnici Sabina Vindigni, Emanuela Terranova, Marta Poidomani e Nadia Sessa.

Un ringraziamento speciale va agli organizzatori, ai tecnici, ai giudici e alle famiglie che, con il loro supporto, hanno contribuito alla riuscita delle due giornate di gara, vissute all’insegna dello sport, della condivisione e dei valori della ginnastica.

© Riproduzione riservata
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