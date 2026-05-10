Amministrative Pozzallo, Fratelli d’Italia smentisce il sostegno a Raffaele Monte: «Nessun accordo ufficiale»

POZZALLO, 10 Maggio 2026 – Nota ufficiale del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, volta a fare chiarezza sulle recenti indiscrezioni politiche che vedrebbero il partito di Giorgia Meloni schierato a supporto della candidatura di Raffaele Monte.

Il circolo locale smentisce categoricamente le voci circolate nelle ultime ore, definendole prive di fondamento e ribadendo l’autonomia decisionale degli organi di partito.

«In relazione alle notizie apparse recentemente sugli organi di stampa circa un presunto sostegno alla candidatura di Raffaele Monte, Fratelli d’Italia desidera fare chiarezza per amore di precisione nei confronti dei propri elettori”.

Secondo quanto comunicato dal direttivo, non vi sarebbe ancora stata alcuna fumata bianca.

Al momento non sussistono intese, né a livello locale né provinciale, che impegnino il simbolo di FdI nel sostegno a Monte.

Il movimento rivendica la prosecuzione di un confronto interno improntato alla coerenza.

“Ogni scelta ufficiale in merito a nomi e alleanze resta di competenza esclusiva degli organi collegiali del partito.

Il coordinamento di Pozzallo invita la cittadinanza e gli addetti ai lavori a non dare seguito a rumors o “fughe in avanti”, esortando a consultare esclusivamente i canali ufficiali del movimento per aggiornamenti veritieri sulla linea politica che verrà adottata in vista delle prossime consultazioni.

La partita per le alleanze a Pozzallo resta dunque aperta, con Fratelli d’Italia che sceglie la linea della prudenza e della collegialità prima di ufficializzare la propria posizione definitiva.

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