Bruxelles discute, il mondo decide… di Giannino Ruzza

L’Unione Europea si trova ancora una volta davanti a una crisi internazionale che la riguarda direttamente, e ancora una volta appare incerta, divisa, incapace di incidere davvero sugli eventi. Non è una novità, ma oggi il problema sembra più profondo: non si tratta solo di lentezza decisionale, bensì di una vera crisi politica interna. La guerra in Ucraina, che avrebbe dovuto rafforzare la coesione europea, sta invece mostrando tutte le crepe del progetto comunitario. Da un lato, Paesi che continuano a sostenere Kiev senza esitazioni; dall’altro, governi che frenano, bloccano fondi, mettono sul tavolo interessi nazionali legati all’energia e alla stabilità interna. Il risultato è una politica estera incoerente, che cambia tono a seconda delle capitali più influenti del momento. Il blocco del prestito miliardario a Kiev da parte di alcuni Stati membri è emblematico. Non si tratta solo di una questione tecnica o finanziaria: è il segno evidente che l’Europa non riesce a parlare con una sola voce nemmeno su un dossier che riguarda direttamente la propria sicurezza. In un contesto di guerra alle porte del continente, questa esitazione viene interpretata come debolezza strategica. Ma il problema non si limita all’Ucraina. Il Medio Oriente rappresenta un altro banco di prova fallito. Mentre la regione scivola verso una possibile escalation più ampia, l’Unione Europea si limita a dichiarazioni di principio, senza una reale capacità di mediazione o di pressione. Le grandi decisioni continuano a essere prese altrove: a Washington, a Mosca, a Pechino. Bruxelles osserva, commenta, ma raramente guida. Questa marginalità internazionale non è casuale. È il prodotto di un’architettura istituzionale che rende estremamente difficile una politica estera comune. L’unanimità richiesta su molte decisioni strategiche trasforma ogni Stato membro in un potenziale veto player, capace di bloccare iniziative condivise per motivi spesso interni e contingenti. Nel frattempo, gli Stati Uniti mostrano una maggiore flessibilità, arrivando persino a rivedere rapporti con attori controversi pur di ottenere risultati concreti. È una realpolitik che l’Europa fatica ad accettare, essendosi persa in questioni astratte, velleitarie, ma che la rende inevitabilmente poco influente. Mentre Washington tratta, Bruxelles discute. Il rischio, a questo punto, è che l’Unione Europea diventi sempre più irrilevante proprio nel momento in cui il mondo entra in una fase di instabilità crescente. Le crisi si moltiplicano, si intrecciano, richiedono risposte rapide e coordinate. L’Europa, invece, resta intrappolata nei suoi meccanismi decisionali e nelle sue divisioni politiche, combattuta tra quello che dovrebbe fare e quello che non ha la forza di fare. C’è anche un problema di visione. L’UE continua a presentarsi come una potenza normativa, capace di influenzare il mondo attraverso regole, standard e diplomazia multilaterale. Ma questo approccio mostra tutti i suoi limiti in un contesto dominato da conflitti armati, rivalità geopolitiche e competizione tra grandi potenze. La domanda che emerge è semplice ma scomoda: l’Unione Europea è ancora in grado di agire come soggetto politico, oppure è destinata a restare un attore economico privo di reale peso strategico? Perché senza una politica estera unitaria, senza una capacità decisionale più rapida e senza la volontà di superare gli egoismi nazionali e i populismi, il rischio è chiaro. L’Europa continuerà a subire gli eventi invece di guidarli. E in un mondo sempre più instabile, non è solo un problema di prestigio. È un problema di sicurezza, di influenza e, in ultima analisi, di sopravvivenza politica del progetto europeo.

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