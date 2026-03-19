Modica, l’appello de “L’Alternativa Socialista”: «Comunità Energetica Cittadina subito per contrastare il caro-bollette»

Modica, 19 Marzo 2026 – Il panorama internazionale, segnato da conflitti persistenti e tensioni geopolitiche sempre più aspre, non è più un orizzonte lontano, ma una realtà che bussa prepotentemente alle porte delle nostre case. È questa la premessa del Comitato cittadino “L’Alternativa Socialista Modica”, che attraverso il suo portavoce Antonio Ruta lancia un appello urgente all’Amministrazione comunale: la riflessione sul destino energetico del territorio non è più rinviabile.

La crisi energetica attuale viene definita dal Comitato come un fenomeno “glocale”: eventi globali che generano ricadute dirette e pesanti sulla vita quotidiana della comunità modicana.

«L’aumento dei costi dell’energia alimenta le difficoltà per famiglie e imprese, creando una vulnerabilità economica e sociale senza precedenti», spiega Antonio Ruta. «Le categorie a reddito medio e medio-basso, che rappresentano una fetta significativa dei nostri concittadini, sono quelle che subiscono il pregiudizio maggiore.»

Per rispondere a questa emergenza, il Comitato chiede un’azione amministrativa immediata e lungimirante. Lo strumento individuato è la Comunità Energetica Cittadina, un modello di gestione dell’energia che permetterebbe a cittadini, attività commerciali e autorità locali di unire le forze.

I vantaggi messi in luce da L’Alternativa Socialista sono molteplici: incentivare l’uso di fonti rinnovabili locali, abbattimento dei costi in bolletta per residenti e aziende, ridurre la dipendenza dai mercati energetici internazionali e dalle loro fluttuazioni, creare modelli di cooperazione sociale che rafforzino il tessuto cittadino.

Secondo il Comitato, istituire una Comunità Energetica non è una mera questione di ingegneria o di bilancio, ma una decisione politica strategica. È l’opportunità per l’Amministrazione di Modica di dimostrare una visione di futuro, migliorando la qualità della vita nel presente e preparando la città a resistere meglio alle crisi del domani.

«È una questione di resilienza», conclude la nota del Comitato. La palla passa ora a Palazzo San Domenico: la richiesta di una risposta concreta è sul tavolo, con l’obiettivo di trasformare Modica in un modello di sostenibilità e tutela sociale.

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