Giarratana. L’asilo nido “Albero Azzurro” amplia l’orario di apertura

Giarratana, 19 marzo 2026 – Importante novità per le famiglie giarratanesi. L’asilo nido comunale “Albero Azzurro” estende il proprio servizio anche al pomeriggio. Grazie al finanziamento di € 23.817,60 assegnato dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia – , il Comune di Giarratana potenzia un servizio fondamentale per i più piccoli e per le loro famiglie.

Dal lunedì al venerdì, il nido resterà aperto fino alle ore 16:00, con 2 ore aggiuntive dedicate ad attività educative e di cura.

Un aiuto concreto per conciliare lavoro e vita quotidiana, ma anche un investimento sul benessere e sulla crescita dei bambini. Il pomeriggio sarà un momento sereno e accogliente, tra riposo, cura personale e una merenda sana, pensata per favorire autonomia e socializzazione. Il servizio è garantito da personale qualificato, nel pieno rispetto degli standard regionali.

Salva