  • 19 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 19 Marzo 2026 -
Attualità | giarratana

Giarratana. L’asilo nido “Albero Azzurro” amplia l’orario di apertura

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana, 19 marzo 2026 – Importante novità per le famiglie giarratanesi. L’asilo nido comunale “Albero Azzurro” estende il proprio servizio anche al pomeriggio. Grazie al finanziamento di € 23.817,60 assegnato dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia – , il Comune di Giarratana potenzia un servizio fondamentale per i più piccoli e per le loro famiglie.
Dal lunedì al venerdì, il nido resterà aperto fino alle ore 16:00, con 2 ore aggiuntive dedicate ad attività educative e di cura.
Un aiuto concreto per conciliare lavoro e vita quotidiana, ma anche un investimento sul benessere e sulla crescita dei bambini. Il pomeriggio sarà un momento sereno e accogliente, tra riposo, cura personale e una merenda sana, pensata per favorire autonomia e socializzazione. Il servizio è garantito da personale qualificato, nel pieno rispetto degli standard regionali.

© Riproduzione riservata
594643

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube