Scicli, lo sport riparte dal Tennis Club: consegnati i lavori di ristrutturazione per 470 mila euro

SCICLI, 19 Marzo 2026 – Un altro tassello fondamentale si aggiunge al mosaico del potenziamento sportivo nella provincia di Ragusa. Sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la ristrutturazione dei campi del Tennis Club Confeserfidi Scicli, un intervento atteso da anni da una realtà che, da ben 46 anni, rappresenta il punto di riferimento per intere generazioni di appassionati della racchetta.

Alla cerimonia di consegna erano presenti l’On. Ignazio Abbate, il Sindaco di Scicli Mario Marino, la Presidente del Consiglio Desirè Ficili, il consigliere Giuseppe Puglisi e Bartolo Mililli, in rappresentanza del main sponsor Confeserfidi, insieme ai vertici della società sportiva.

L’intervento, finanziato per un totale di 470 mila euro, non si fermerà al semplice restyling delle strutture esistenti. Il cuore pulsante del progetto è, infatti, dedicato alle nuove leve.

Tre nuovi campetti da allenamento specificamente progettati per il mini-tennis e l’avviamento allo sport per i bambini. Ottimatizzate le risorse, grazie ai ribassi d’asta e alle economie di gara, l’Amministrazione e i progettisti puntano ad ampliare il raggio d’azione. Si valuta con decisione l’installazione di una tensostruttura su uno dei campi, per permettere l’attività agonistica e amatoriale anche durante i mesi invernali o in caso di pioggia.

Soddisfatto l’On. Ignazio Abbate, promotore del finanziamento, che ha sottolineato come questo cantiere sia la naturale prosecuzione di un impegno preso con la città: «Avevamo promesso agli sciclitani investimenti concreti e oggi passiamo dalle parole ai fatti. Tra il Tennis Club e il vicino stadio “Ciccio Scapellato”, l’investimento complessivo sfiora il milione di euro. Vedere l’apertura di questo cantiere è motivo di grande orgoglio: investire nello sport, specialmente per i più piccoli, significa investire nella salute e nel futuro della nostra comunità.»

L’area che comprende il Tennis Club e lo stadio Scapellato si conferma così il polo nevralgico dell’attività atletica e sociale di Scicli. La strategia portata avanti mira a dotare il territorio ragusano di impianti all’avanguardia, capaci non solo di offrire alternative sane ai giovani locali, ma anche di attrarre eventi sportivi di rilievo che possano generare indotto per l’intera provincia.

Con la consegna dei lavori, il cantiere entra ora nel vivo: la cittadinanza attende di vedere trasformato quello che per quasi mezzo secolo è stato un luogo di passione in un centro sportivo moderno e resiliente.

Salva