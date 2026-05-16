Ancora sangue sulla Vittoria-Scoglitti: ciclista travolto da un’auto, è in gravi condizioni

VITTORIA, 16 Maggio 2026– Un nuovo grave incidente stradale riaccende i riflettori sulla ex Sp 17 Vittoria–Scoglitti, un’arteria tristemente nota alla cronaca locale e ribattezzata da anni dai residenti come la “strada della morte” a causa del lunghissimo elenco di sinistri, spesso mortali, che vi si registrano.

L’incidente si è verificato nella serata di ieri in un tratto stradale già particolarmente attenzionato.

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro è avvenuto nei pressi di una stazione di servizio e della postazione dell’autovelox. A rimanere coinvolto è stato un ciclista originario del Bangladesh che, per cause ancora in corso di accertamento, è stato travolto in pieno da una Fiat Panda guidata da una donna residente a Scoglitti.

L’impatto è stato violentissimo. C’è da segnalare che la zona in cui è avvenuto lo scontro è attualmente interessata da un cantiere stradale per i lavori di scavo legati alla posa della fibra ottica, un elemento che potrebbe aver influito sulla visibilità o sulla carreggiata utile.

Le condizioni del ciclista sono apparse subito disperate ai primi soccorritori. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha provveduto a stabilizzare l’uomo prima di trasferirlo d’urgenza in ospedale. Il ciclista si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

I rilievi e la gestione della viabilità sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale di Vittoria.

foto Franco Assenza

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