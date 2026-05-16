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Fiamme nella notte a Pezza Filippa: a fuoco scarti delle serre vicino alla spiaggia

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SCICLI, 16 Maggio 2026 – Un vasto incendio è divampato nel corso della notte in territorio di Scicli, precisamente in Contrada Pezza Filippa, lungo la Strada Provinciale che collega Donnalucata a Cava d’Aliga. Il rogo ha interessato un terreno agricolo situato in una posizione particolarmente visibile, proprio di fronte a un noto locale balneare della zona.
A prendere fuoco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato del materiale di risulta, presumibilmente scarti e fusti provenienti dalle attività serricole adiacenti. Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo nero, visibile a grande distanza nel buio della notte e illuminata dai lampeggianti blu dei mezzi di soccorso.
L’allarme è scattato tempestivamente, permettendo l’arrivo sul posto di diverse squadre dei Vigili del Fuoco. I pompieri hanno lavorato intensamente per: circoscrivere le fiamme prima che potessero propagarsi ulteriormente.
Nessun ferito, ma resta il problema degli incendi nella zona
Fortunatamente, il bilancio non registra conseguenze gravi per le persone: non ci sono feriti e le fiamme non hanno minacciato direttamente le abitazioni o le strutture turistiche e balneari della costa, che in questo periodo dell’anno iniziano a prepararsi per la stagione.

 

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata
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