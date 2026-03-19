“10, 100, 1000 Piazze per la Pace”. Vittoria aderisce alla manifestazione nazionale

Vittoria, 19 marzo 2026 – Il Comune di Vittoria aderisce alla mobilitazione nazionale “10, 100, 1000 Piazze per la Pace”, un movimento che sta coinvolgendo città, associazioni e comunità di tutta Italia in un grande appello collettivo per la Pace. Vittoria partecipa con un gesto simbolico e condiviso: un lavoro di tessitura della Pace, costruito insieme da scuole, associazioni, gruppi informali e singoli cittadini. Un gesto che intende rappresentare l’impegno quotidiano, paziente e corale necessario per custodire la convivenza, il dialogo e il rispetto reciproco.

Il corteo cittadino partirà la mattina del 28 marzo, alle ore 11, da via Marcello Guglielmino. Il percorso si concluderà, lungo via Cavour, in piazza del Popolo, dove prenderà forma un grande tappeto della Pace, realizzato unendo gli striscioni, i teli e i pannelli che ogni partecipante vorrà portare. Il tappeto, composto dalla cucitura dei contributi di ciascuno, rappresenterà simbolicamente il lavoro di tessitura della Pace: una trama fatta di differenze che si incontrano, di mani che collaborano, di messaggi che si uniscono per dare forma a un’unica voce collettiva. La manifestazione è aperta a tutta la cittadinanza.

“La Pace non è un concetto astratto, ma un impegno quotidiano che richiede cura, ascolto e responsabilità. – Ha Dichiarato l’Assessore alle Pari Opportunità, Pubblica Istruzione e Politiche Sociali, Francesca Corbino. Con questo gesto collettivo- ha aggiunto- vogliamo ricordare che ogni cittadino, ogni scuola, ogni associazione può essere filo di una trama più grande. Il tappeto che realizzeremo insieme è il simbolo di una comunità che sceglie di cucire legami, non divisioni, e di educare le nuove generazioni alla convivenza e al rispetto reciproco”.

“Vittoria aderisce con convinzione a questa mobilitazione nazionale, portando in piazza il volto di una comunità che crede nella Pace e nella forza dei gesti condivisi. La partecipazione delle scuole, delle famiglie, delle associazioni e dei cittadini dimostra che la nostra città sa unirsi attorno ai valori fondamentali. Il tappeto della Pace sarà il segno concreto di un impegno che ci riguarda tutti- ha concluso il Sindaco Francesco Aiello”.

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