Scicli. Il Gruppo Consiliare Forza Italia sollecita interventi urgenti per la contrada Zagarone

Scicli, 25 marzo 2026 – Il Gruppo Consiliare di Forza Italia presso il Comune di Scicli ha presentato una mozione per sollecitare un intervento immediato da parte di Enel Distribuzione al fine di risolvere i gravi disservizi elettrici che da tempo interessano la contrada Zagarone.

Numerosi cittadini della zona, infatti, continuano a segnalare problemi legati alla bassa tensione della rete elettrica, con conseguenti difficoltà nell’utilizzo quotidiano delle utenze domestiche e nello svolgimento delle attività economiche locali. Una situazione ormai insostenibile che si protrae da anni, nonostante le ripetute segnalazioni già inoltrate alla società competente.

“La qualità della vita dei residenti non può essere compromessa da carenze infrastrutturali – dichiarano i consiglieri di Forza Italia –. È necessario un intervento concreto e risolutivo”.

La proposta avanzata individua nella realizzazione di una cabina elettrica di distribuzione nella contrada Zagarone la soluzione più efficace per garantire stabilità e adeguatezza della fornitura elettrica. In tal senso, il Comune ha già manifestato la propria disponibilità a mettere a disposizione un’area idonea per l’installazione dell’impianto.

Attraverso la mozione, il Gruppo Consiliare impegna il Sindaco e la Giunta a sollecitare formalmente Enel Distribuzione affinché si proceda con urgenza alla progettazione e realizzazione dell’opera, rappresentando con forza il disagio vissuto dai cittadini e favorendo una rapida risoluzione della problematica.

Forza Italia ribadisce il proprio impegno a tutela del territorio e dei cittadini, affinché vengano garantiti servizi essenziali efficienti e adeguati agli standard richiesti, ribadendo quindi il proprio impegno a vigilare affinché la richiesta non resti inascoltata e si arrivi in tempo rapidi alla realizzazione dell’opera.

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