I Commercianti di Via Vittorio Veneto si Uniscono: Un Sorriso Che Accende la Speranza per il Centro Storico

Modica, 19 marzo 2026 – Una foto che vale più di mille parole. Un gruppo numeroso, compatto e sorridente. Sono i volti e le storie dei commercianti di Via Vittorio Veneto, ritratti in uno scatto notturno che profuma di futuro. Non è una semplice fotografia di rito, ma un manifesto vivente di resilienza e amore per la propria città. In un’epoca segnata dalle sfide post-pandemiche e dalla concorrenza spietata della grande distribuzione online, le saracinesche alzate e i sorrisi di questi imprenditori sono la testimonianza concreta di un cuore che batte ancora forte nel cuore della città. Via Vittorio Veneto non è solo un indirizzo, è un’arteria vitale, una passeggiata storica, un luogo di incontri e di scambi che merita di tornare a splendere. E a quanto pare, chi la vive e la lavora ogni giorno ci crede fermamente. Questa immagine, che ha già iniziato a circolare con entusiasmo tra i canali social, è accompagnata da un messaggio semplice ma potente: un augurio di buon auspicio per la “riscossa del centro storico”. Un concetto, quello della riscossa, che non può prescindere da chi, con coraggio e passione, continua ad investire sul territorio. I commercianti di Via Vittorio Veneto hanno deciso di farlo non solo attraverso la loro offerta commerciale, ma anche attraverso un segnale forte di unità. “Essere uniti è il primo passo”, sembra dire questo scatto. E in effetti, solo attraverso la collaborazione tra le attività commerciali, una programmazione attenta e un dialogo proficuo con le istituzioni e la cittadinanza, il centro storico può riappropriarsi del suo ruolo di fulcro sociale e culturale. Ogni volto ritratto in questa foto rappresenta una scommessa vinta, una famiglia, un sogno, un pezzo di storia locale. Vederli tutti insieme, sorridenti e determinati, è un’iniezione di fiducia non solo per loro stessi, ma per tutta la comunità. Che questo sia solo l’inizio. Che questo sorriso collettivo diventi contagioso e che l’energia che si sprigiona da Via Vittorio Veneto si propaghi per tutte le vie del centro, riaccendendo vetrine, passioni e speranze. Il centro storico merita questa riscossa. E con commercianti così, la vittoria è già un po’ più vicina.

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