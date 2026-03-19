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Monterosso Almo | Spettacolo

Monterosso Almo. Il Coro e Orchestra “Cantus Novo” presenta “Christi Passio”

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Monterosso Almo, 19 marzo 2026 – Venerdì 20 marzo, alle ore 19,30, presso la chiesa di San Giovanni Battista di Monterosso Almo, il Coro e Orchestra “Cantus Novo” diretto dal maestro Giovanni Giaquinta presenterà il Concerto Musical “Christi Passio”, una Via Crucis in musica scritta da Don Rino Farruggio. L’evento, patrocinato dal Comune di Monterosso Almo e dalla Parrocchia San Giovanni Battista, sarà un momento di grande emozione e spiritualità, che riunirà la comunità locale per riflettere sulla Passione di Cristo.
Il Coro e Orchestra “Cantus Novo”, noto per le sue esibizioni di alta qualità, offrirà sicuramente una interpretazione intensa e commovente della composizione di Don Rino Farruggio, che racconta la storia della Passione di Gesù attraverso la musica e il canto. L’evento è aperto a tutti.

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