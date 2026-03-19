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Politica Nazionale

Difesa. Minardo e CSM Marina in visita a Catania ed Augusta

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Catania, 19 Marzo 2026 – Il presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, e il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, hanno visitato oggi in Sicilia alcune delle principali infrastrutture della Marina nell’isola.
La visita ha toccato la stazione elicotteri della Marina a Catania (Maristaeli) e la Base di Augusta, con il Comando marittimo Sicilia e l’Arsenale militare. Presenti tra gli altri, l’ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, l’ammiraglio di divisione Lorenzano Di Renzo, il contrammiraglio Giovanni Torre, direttore dell’Arsenale, e il contrammiraglio Davide Da Pozzo.
Nel corso degli incontri sono stati affrontati i temi della sicurezza del Mediterraneo, del ruolo operativo della Marina e del rafforzamento degli arsenali, con investimenti per nuovi bacini galleggianti a Taranto e Augusta.
Minardo ha incontrato personale militare e civile e rappresentanze sindacali, sottolineando il valore del dialogo istituzionale.
“Il Mediterraneo è centrale per la sicurezza dell’Italia e dell’Europa e la presenza della Marina in Sicilia è fondamentale per garantire stabilità e controllo delle rotte, a partire da presìdi operativi strategici come Maristaeli Catania e il polo navale di Augusta. In questo quadro, l’Arsenale di Augusta rappresenta non solo un presidio strategico per la Marina Militare, ma anche una realtà di grande valore economico per la Sicilia”, ha dichiarato Minardo.

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