“109 piazze per la Legge 109”, nel weekend iniziative a Pozzallo, Modica e Vittoria

05 Marzo 2026 – Il 7 marzo 2026 saranno 30 anni, da quando, grazie anche al milione di firme raccolte su impulso di Libera, la legge 109 sull’uso sociale dei beni confiscati alle mafie fu approvata in Parlamento. Libera per festeggiare e onorare questi trent’anni di impegno collettivo promuove il 6/7/8 marzo “109 piazza per la legge 109”.

Tre giorni di iniziative con più di 150 luoghi e spazi animati in tutta Italia da volontari della rete di Libera per promuovere e valorizzare il significato di trent’anni di beni confiscati restituiti alla collettività.

Da Trieste a Milano, da Torino a Genova. E ancora Bologna, Pistoia, Ascoli Piceno, Roma, Campobasso, Napoli, Palermo dove saranno centinaia le piazze, luoghi e spazi animati da iniziative, banchetti, visite ai beni confiscati (elenco in aggiornamento su www.libera.it). Un enorme lavoro corale, insomma, che dopo 30 anni ci chiede però uno scatto ulteriore di impegno, intelligenza e determinazione.”

E in occasione della tre giorni “109 piazze per la legge 109”, Libera scende nelle piazze con la campagna “Diamo linfa al bene” per chiedere a tutte e tutti di difendere questa legge e per ribadire una richiesta chiara: una firma per chiedere che il 2% del Fondo Unico Giustizia venga destinato al riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati.

Un gesto concreto per fare uno scatto in più per diventare tempestivi ed efficaci nel prenderci in carico quei beni e renderli subito operativi, perché ogni giorno di ritardo fa il gioco delle mafie.

In Sicilia sono più di 20 gli appuntamenti promossi dalla rete di Libera: Palermo, Trapani, Castelvetrano, Modica, Pozzallo, Vittoria, Misterbianco, Catania, Acireale, Scordia, Lentini e Messina.

Gli appuntamenti in tutta la Sicilia.

Messina – Via M.Aspra 11 – Banchetto di raccolta firme

6 marzo 2026 – ore 9:30-18:30

Palermo – Piazza Castelnuovo 13, sede Libera Palermo – Banchetto di raccolta firma

6 marzo 2026 – ore 10:00-13:00

Messina – Via Placida 101 – Evento in un bene confiscato

6 marzo 2026 – ore 08:00-13:00

Messina – Liceo Ainis, via Freri – Banchetto di raccolta firma

6 marzo 2026 – ore 10:00-12:00 e 16:00-18:00

Messina – Cgil Messina presso la Camera del lavoro di Messina – Banchetto di raccolta firma

6 marzo 2026 – ore 15:30

Palermo – Via Lincoln 131, sede Addiopizzo –

6 marzo 2026 – ore 19:00

Modica – Parco Urbano “Padre Basile” – Banchetto di raccolta firma

6 marzo 2026- ore 10:00-12:00 e ore 18:00- 20:00

Misterbianco (CT) – Bottega del commercio equo e solidale, via G. Matteotti 86

6-7-8 marzo 2026 – orari di apertura

Modica (RG) – La bottega di Casa Don Pino Puglisi, corso Umberto I, 160 – Banchetto di raccolta firma

6-7-8 marzo 2026 – orari lavorativi

Pozzallo (RG) – Farmacia Scalia, piazza Rimembranze 18 – Banchetto di raccolta firma

6-7 marzo 2026 – ore 9:00-13:00

Messina – Bene confiscato, via Catania ang. Via San Cosimo – Banchetto di raccolta firma

6 marzo 2026 – ore 18:00

Villafranca Tirrena – Via Salvatore Quasimodo – Centro Diurno per Anziani – Presentazione libro “Resistere a Mafiopoli” di Giovanni Impastato

7 marzo 2026 – ore 10:00-12:00

Messina – Lungomare S. Margherita “Graziella Campagna” fronte rifornimento Q8– Banchetto di raccolta firme

7 marzo 2026 – ore 8:00-13:00

Palermo – Sartoria Al reves, Via A. Casella 22 – Banchetto di raccolta firme

7 marzo 2026 – ore 9:00-12:30

Palermo – Via Micciulla 5 – Evento in un bene confiscato

7 marzo 2026 – ore 10:00-12:00

Palermo – Via Pignatelli Aragona 42, Associazione ARCI – Evento pubblico

7 marzo 2026 – ore 10:00

Catania – Centro aggregativo di prossimità per minori, via Castagnola 3 – Evento in un bene confiscato

7 marzo 2026- dalle 9:00 alle 13:00

Castelvetrano- Giardino delle arance, via delle mimopse snc – Coop sociale I locandieri – Evento in un bene confiscato

7 marzo 2026 – ore 10:30-13:00 e 15:00-18:00

Palermo – Via Titina de Filippo 3 – Evento in un bene confiscato

8 marzo 2026 – ore 09:00-17:00

Lentini (SR) – Contrada Cuccumella – Evento in un bene confiscato

7 marzo 2026 – ore 14:00-18:00

Trapani – Palazzo Cavarretta (attendiamo conferma Comune) – Banchetto di raccolta firma

7 marzo 2026 – ore 16:00-20:00

Vittoria (RG) – Piazza del Popolo – Banchetto di raccolta firma

7 marzo 2026 – ore 10:00-12:00

Messina – Bene confiscato via Roosevelt – Evento in un bene confiscato

7 marzo 2026 – ore 10:00-12:00

Trapani –Via Francesco Culcasi- zona industriale Trapani – Evento in un bene confiscato

