Incontro pubblico sul Referendum sulla Giustizia organizzato dal Lions Club Comiso Terra Iblea

Comiso, 05 marzo 2026 – Il Lions Club Comiso Terra Iblea, presieduto da Rosario Alescio, organizza un incontro pubblico sul tema del Referendum sulla Giustizia, che si terrà mercoledì prossimo 11 marzo alle ore 18,00 presso l’Auditorium Carlo Pace di Comiso. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali della prof.ssa Maria Rita Schembari, Sindaco di Comiso e Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, e del dott. Rosario Alescio, Presidente del Lions Club Comiso Terra Iblea.

I relatori saranno il dott. Gaetano Di Martino, GIP al Tribunale di Ragusa, e l’avv. Michele Sbezzi, Presidente della Camera Penale degli Iblei, che esporranno le ragioni del Sì e del No al Referendum. L’incontro sarà moderato dall’avv. Giuseppe Russotto, Delegato Distrettuale Legalità, e sarà seguito da un dibattito aperto al pubblico.

L’iniziativa si propone di informare e sensibilizzare i cittadini sui temi della giustizia e del Referendum, offrendo un’opportunità di confronto e discussione tra esperti e cittadini.

