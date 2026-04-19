Pozzallo corre e vince: il trionfo della “Maratona delle Due Province”

POZZALLO, 19 Aprile 2026 – Non è stata solo una gara, ma una vera festa del territorio e dello sport. Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la “Maratona delle Due Province”, l’evento podistico che ha trasformato le strade tra Ragusa e Siracusa in un palcoscenico di grinta, sudore e partecipazione.

Nonostante la città di Pozzallo non vanti una società di atletica leggera ufficiale, la risposta degli atleti locali è stata poderosa, dimostrando che la passione e il sacrificio valgono più di qualsiasi sigla d’appartenenza.

Il successo della manifestazione è frutto di una sinergia che ha visto cooperare diverse realtà. Il Runners Club di Pozzallo ha espresso un profondo ringraziamento ai partner logistici: l’Associazione Pietro Guarino di Rosolini, il Vespa Club Pozzallo, l’Associazione “Insieme per Camminare”, la Protezione Civile e la Società Operaia “Vincenzo Romeo”. Fondamentale è stato il presidio delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale, che hanno garantito la totale sicurezza lungo il percorso.

I protagonisti: podi e record personali

La competizione ha regalato risultati tecnici di alto livello. Nella distanza della 21km (Mezza Maratona), hanno brillato i nomi di Giovanni Scifo, Tiziana Scala, Cecilia Pavone e Giorgio Campanella, protagonisti assoluti nelle rispettive categorie. Ottime performance anche sulla distanza degli 11km, con le prestazioni di rilievo di Claudio Asta e Danilo Iacono.

Una menzione speciale va a Fabio Biagio Fidone. L’atleta, reduce dalla recente Milano Marathon e da un inizio di 2026 internazionale, ha scelto di mettersi al servizio della squadra nel ruolo di pacer. Grazie al suo supporto, Tiziana Scala e Cecilia Pavone hanno polverizzato i propri record personali, chiudendo rispettivamente al primo e terzo posto di categoria.

Il momento più simbolico della giornata è stato l’arrivo al traguardo, nobilitato dalla presenza di Santino Barone. Autentica leggenda del podismo locale che ha portato il nome di Pozzallo nelle gare di tutto il mondo, Barone ha rappresentato il legame ideale tra la gloriosa storia dell’atletica cittadina e le nuove promesse che oggi calcano l’asfalto con la stessa determinazione.

Pozzallo: una città che corre unita

L’elenco dei partecipanti pozzallesi (da Claudio ed Enrico Asta a Ivan Veclani, passando per tutti i nomi che hanno animato la gara) restituisce l’immagine di un gruppo compatto. Al di là dei colori delle maglie indossate, i runners di Pozzallo hanno corso come un’unica anima, confermando che lo sport è, prima di tutto, un elemento di unione e crescita civile.

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