  • 19 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 19 Aprile 2026 -
Politica | Pozzallo

Pozzallo, scontro totale in Consiglio: Celestri replica ad Ammatuna e attacca la Giunta

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO – Il clima politico a Pozzallo si scalda drasticamente. Dopo le tensioni registrate nell’ultima seduta del Consiglio Comunale, la Presidente Quintilia Celestri rompe il silenzio con una nota durissima, volta a “ristabilire la verità” contro quelle che definisce polemiche strumentali e costruite ad arte dall’opposizione e da una parte dell’amministrazione.
Il caso della “targhetta”: memoria o autocelebrazione?
Al centro della contesa, un atto istituzionale finalizzato a onorare la memoria dei passati Presidenti del Consiglio comunale. Una proposta che Celestri difende con fermezza: “Parliamo di un segno di rispetto verso chi ci ha preceduti, un atto condiviso in conferenza dei capigruppo e con tutti i pareri favorevoli. Definirlo ‘autocelebrazione’, come fatto dal Sindaco e dal consigliere Ammatuna, è una forzatura lontana dalla realtà.”
La Presidente ha inoltre precisato che al consigliere Ammatuna è stata concessa la parola per ben quattro volte, nonostante i suoi attacchi si fossero spinti fino a mettere in dubbio la professionalità del Segretario comunale.
L’accusa: “Distrazioni di massa dai problemi reali”
Secondo la Presidente del Consiglio, il polverone sollevato su questa vicenda avrebbe una finalità precisa: spostare l’attenzione dei cittadini dalle criticità che attanagliano Pozzallo. Celestri elenca senza giri di parole i punti deboli dell’attuale gestione:  un recente episodio di ordine pubblico passato sotto silenzio; cantieri incompiuti e degrado urbano diffuso; assenza di politiche concrete per i giovani e le fasce deboli.
L’affondo più politico riguarda però la gestione del potere. Celestri vede in questi attacchi il tentativo di difendere un sistema che teme il futuro: “Siamo di fronte alla resistenza di un sistema che fatica ad accettare il naturale ricambio generazionale. Si attacca chi rappresenta un’alternativa per difendere un modo di intendere la politica come qualcosa da trattenere, anziché da mettere al servizio della comunità.”
Nonostante il clima di tensione e quelli che definisce “attacchi personali”, Quintilia Celestri ha ribadito la volontà di proseguire nel suo mandato con equilibrio e fermezza, senza lasciarsi intimidire.
“Una città senza memoria è una città senza futuro”, conclude la nota. E a Pozzallo, la sensazione è che lo scontro sulla “memoria” sia solo l’inizio di una fase politica molto più complessa e combattuta.

© Riproduzione riservata
597600

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube