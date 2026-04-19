  • 19 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 19 Aprile 2026 -
Cronaca

Noto, paura in Contrada Zupparda: auto si ribalta sulla SP 35

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

NOTO, 19 Aprile 2026 – Un risveglio movimentato quello di questa mattina nel territorio netino. Un incidente stradale si è verificato lungo la Strada Provinciale 35, in Contrada Zupparda, destando forte preoccupazione tra i passanti e i residenti della zona.
Per cause che restano ancora al vaglio delle autorità competenti, il conducente di una Subaru con targa francese ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. L’auto, dopo una manovra incontrollata, si è ribaltata su un fianco, fermando la propria corsa proprio al centro della carreggiata, nei pressi del passaggio a livello ferroviario.
L’incidente è stato autonomo: non risultano, infatti, altri veicoli coinvolti nel sinistro.
Nonostante la dinamica dell’impatto sia apparsa subito spettacolare e preoccupante — con la vettura rimasta sottosopra in mezzo alla strada.

 

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata
597592

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube