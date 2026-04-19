Noto, paura in Contrada Zupparda: auto si ribalta sulla SP 35

NOTO, 19 Aprile 2026 – Un risveglio movimentato quello di questa mattina nel territorio netino. Un incidente stradale si è verificato lungo la Strada Provinciale 35, in Contrada Zupparda, destando forte preoccupazione tra i passanti e i residenti della zona.

Per cause che restano ancora al vaglio delle autorità competenti, il conducente di una Subaru con targa francese ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. L’auto, dopo una manovra incontrollata, si è ribaltata su un fianco, fermando la propria corsa proprio al centro della carreggiata, nei pressi del passaggio a livello ferroviario.

L’incidente è stato autonomo: non risultano, infatti, altri veicoli coinvolti nel sinistro.

Nonostante la dinamica dell’impatto sia apparsa subito spettacolare e preoccupante — con la vettura rimasta sottosopra in mezzo alla strada.

foto Franco Assenza

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