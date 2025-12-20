Gli utili idioti non muoiono mai, cambiano padrone…l’opinione di Rita Faletti

Le decisioni prese a Bruxelles nella notte tra giovedì e venerdì assicurano il sostegno a Kyiv per i prossimi due anni. 90 miliardi finanziati con uno strumento di debito comune dell’Ue, limitato però a 24 membri. Esentati la Repubblica ceca, la Slovacchia e l’immancabile Ungheria, paese di 9 milioni di abitanti uscito dalla povertà grazie ai soldi dell’Unione, con i cui partner non intende condividere gli oneri. Orban è l’esempio plastico dell’opportunismo sfacciato che va ben oltre la mancanza di gratitudine, qualità umana che il magiaro si mette sotto i piedi, con l’aggravante di sostenere le parti della Russia, essendosi varie volte opposto alle sanzioni o avendo barattato la rinuncia al veto con qualche forma di compensazione materiale. Premi alla doppiezza che l’Unione avrebbe tutti i mezzi per fermare, innanzi tutto privando Orban del diritto di voto e dei fondi dell’Ue. Questa volta il premier magiaro ha salvato i 210 miliardi di attivi russi, immobilizzati a tempo indeterminato dopo l’invasione dell’Ucraina nelle banche europee, di cui 185 nella belga Euroclear. La soluzione di Bruxelles ha messo l’Europa al riparo da rischi legali e contromisure minacciate da Mosca al Belgio attraverso una campagna di intimidazione orchestrata dall’intelligence russa. Una soluzione accordata tra il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il premier belga De Wever e la presidente del Consiglio Meloni. Una soluzione poco coraggiosa che ha il sapore di una resa alla protevia del Cremlino. Altra cosa sarebbe stato l’uso degli asset russi caldeggiato da von der Leyen e il cancelliere tedesco Merz. La soluzione moralmente ineccepibile per una causa giusta come il finanziamento al sostegno armato dell’Ucraina e la sua ricostruzione. Una firma indelebile sull’impegno europeo ad essere fermamente al fianco del paese aggredito, qualunque cosa accadesse, e, al contempo, un’assicurazione sull’impossibilità di Trump e Putin di utilizzare quegli asset come parte degli scambi di investimenti per progetti comuni. A Mosca la decisione presa a Bruxelles è stata accolta con abbondanti bevute di vodka e Dmitriev, emissario di Putin nonché grande amico di Witkoff, si è precipitato a elogiare il “buon senso” del Consiglio europeo e ha chiesto le dimissioni di von der Leyen e Merz. Nulla di nuovo sotto il sole: ciò che il Cremlino apprezza non può portare bene all’Europa. Della quale Putin ha parlato durante una riunione del Consiglio di difesa. Il presidente russo ha detto che gli obiettivi dell’operazione speciale, senza specificarli, saranno raggiunti comunque, anche se preferirebbe attraverso la diplomazia. L’ostacolo, ha sottolineato, sono le élite politiche attuali, i “guerrafondai”, i “maialini” al servizio di Joe Biden che volevano banchettare distruggendo la Russia. Da bugiardo seriale, Putin accusa gli europei di quello che sta cercando di fare lui con l’Europa, in combutta con Trump, sicuro che in alcuni paesi del Vecchio continente saranno in molti gli utili idioti a credergli anche quando ripete, sorridendo, di essere pronto a dialogare dopo che le élite politiche europee saranno sostituite. Putin sorride e parla di dialogo, come un piromane che offre l’estintore dopo aver cosparso la casa di benzina. Accusa l’Europa di complotti mentre lavora, con pazienza sovietica e cinismo moderno, a smontarla dall’interno. E trova sempre qualcuno disposto ad applaudirlo: gli “utili idioti” non passano mai di moda, cambiano solo algoritmo. Se davvero attende la sostituzione delle élite europee, non è perché confidi nel caso. È perché, da tempo, ha già spedito i curriculum giusti. E noi, come spesso accade, rischiamo di accorgercene solo quando il sorriso diventa un brindisi.

Salva