Drammatico incidente sulla SP26: Coppia di anziani travolta, salvati dal coraggio di un infermiere

SANTA CROCE CAMERINA, 25 Aprile 2026 – Un venerdì sera di sangue e paura sulla Strada Provinciale 26, l’arteria che collega Santa Croce Camerina a Marina di Ragusa. Intorno alle 23:20, si è verificato un gravissimo sinistro stradale che ha visto coinvolti due coniugi anziani, attualmente ricoverati in condizioni critiche.

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia viaggiava a bordo della propria Fiat Punto quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, è stata violentemente travolta da un’altra vettura in transito. L’urto è stato talmente violento da far perdere il controllo del mezzo ai due anziani: la Punto ha carambolato sull’asfalto per diversi metri prima di ribaltarsi completamente, terminando la sua corsa su un fianco e intrappolando i coniugi all’interno delle lamiere.

Sul posto è intervenuta immediatamente l’ambulanza della postazione 118 di Santa Croce Camerina. Davanti a uno scenario che appariva disperato, con il fumo che usciva dal motore e i passeggeri privi di sensi, l’infermiere di turno, Raffaele Vispo, ha compiuto una scelta decisiva.

Senza attendere l’arrivo dei Vigili del Fuoco – i cui tempi tecnici avrebbero potuto compromettere la sopravvivenza dei feriti – l’operatore sanitario si è introdotto coraggiosamente all’interno dell’abitacolo instabile. Nonostante i rischi strutturali del veicolo ribaltato, Vispo è riuscito a prestare le prime cure d’urgenza e a estricare entrambi i coniugi, mettendo in sicurezza le loro funzioni vitali prima del trasporto.

I due coniugi sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale a bordo di due ambulanze. Al momento, i medici mantengono il massimo riserbo: la prognosi resta riservata per entrambi a causa dei numerosi traumi riportati nel ribaltamento.

Le forze dell’ordine hanno lavorato fino a tarda notte per effettuare i rilievi planimetrici e determinare le responsabilità del conducente dell’altra vettura. La viabilità sulla SP26 è rimasta interrotta per diverse ore per permettere la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza della carreggiata.

Foto Franco Assenza

Salva