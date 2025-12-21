  • 21 Dicembre 2025 -
News in primo piano | Politica regionale

Stabilizzazione part-time nei Comuni in dissesto: arriva lo stanziamento da 1,5 milioni

Vittoria all'ARS per i dipendenti comunali di Ispica, Rosolini e Pachino. Un emendamento bipartisan garantisce la dignità lavorativa del personale a 24 ore
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA/ISPICA – È arrivata la fumata bianca per una delle vertenze più sentite dai dipendenti della pubblica amministrazione locale in Sicilia. Dopo mesi di trattative silenziose e ostacoli parlamentari, è stato approvato l’emendamento che destina 1.500.000 euro al personale a tempo indeterminato part-time (24 ore settimanali) dei Comuni in dissesto finanziario con popolazione tra i 15 e i 25 mila abitanti.

Il risultato non è stato scontato.  “Spesso sembrava una strada senza uscita – dice l’on. Ignazio Abbate – . Ricordo quando la norma voluta dal sottoscritto fu bocciata per un voto (segreto), ma, insieme ad altri colleghi onorevoli tra cui Nello Di Pasquale e Giorgio Assenza, non ci siamo voluti arrendere. E così ora è arrivata la tanto attesa notizia: è stato approvato l’emendamento che destina 1.500.000 euro per il personale a tempo indeterminato part – time a 24 ore settimanali”.

L’impatto di questo stanziamento si farà sentire con forza nella provincia iblea e in quella aretusea. In particolare, la misura è ossigeno puro per i lavoratori dei comuni di  Ispica, Rosolini e Pachino.

Realtà che, a causa delle difficoltà strutturali dei bilanci comunali (dissesto), vedevano i propri dipendenti bloccati in una condizione di precarietà contrattuale che ne minava la dignità lavorativa e la stabilità economica.

Oltre al lavoro svolto tra i banchi dell’Assemblea Regionale Siciliana, è stato fondamentale il raccordo con gli amministratori locali. “Un ringraziamento va ai consiglieri di Ispica – dice ancora Abbate  – che non hanno mai mollato la presa, dimostrandosi sempre al servizio dei cittadini e dei lavoratori.”

Con questo stanziamento, la Regione Siciliana muove un passo concreto verso la normalizzazione del personale degli enti locali, garantendo servizi più efficienti e, soprattutto, risposte certe a centinaia di famiglie che da tempo attendevano questo “sospiro di sollievo”.

