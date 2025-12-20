Ragusa, allagamento nel reparto di Psichiatria: risolto il disagio, pazienti in rientro

Ragusa, 20 dicembre 2025 – È durato solo poche ore il grave disagio che ha interessato i pazienti del reparto di Psichiatria dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Nella giornata di oggi, sabato, un intervento di manutenzione straordinaria disposto dai vertici dell’Asp ha consentito di risolvere l’emergenza e ripristinare la piena funzionalità della struttura. Durante la notte, le abbondanti piogge abbattutesi sulla città, unite alla presenza di alcune crepe nella copertura dell’edificio, avevano provocato infiltrazioni d’acqua che hanno causato l’allagamento di alcuni locali del reparto. Per motivi di sicurezza, è stato necessario trasferire con urgenza sette pazienti psichiatrici presso l’ospedale Busacca di Scicli. A dare notizia dell’accaduto era stato in mattinata il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Pino Drago, che aveva assicurato un rapido intervento per risolvere la criticità. Nel corso della giornata, infatti, il tetto della struttura è stato impermeabilizzato, eliminando il rischio di ulteriori infiltrazioni. Già nel primo pomeriggio il reparto di Psichiatria di Ragusa è stato riaperto. Nelle prossime ore, e in modo graduale, i pazienti trasferiti faranno rientro nel loro reparto di provenienza, ponendo definitivamente fine all’emergenza.

