  • 21 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 21 Dicembre 2025 -
Cronaca | Vittoria

Vittoria, orrore al cimitero: profanato l’ossario. L’ombra delle messe nere dietro il raid

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 20 Dicembre 2025 – Un risveglio inquietante quello della comunità di Vittoria, scossa da un gravissimo atto vandalico perpetrato ai danni del cimitero comunale. Ignoti si sono introdotti nella struttura sacra prendendo di mira l’area dell’ossario, che è stato violato e pesantemente danneggiato.
L’amministrazione comunale è intervenuta con estrema urgenza per ordinare il ripristino immediato dei luoghi, garantendo il ritorno al decoro e al rispetto dovuto ai defunti. Tuttavia, oltre ai danni materiali, ciò che preoccupa le autorità e i cittadini è la natura del gesto.
Le modalità dell’incursione hanno sollevato pesanti interrogativi. Non si tratterebbe, infatti, di un semplice atto di teppismo fine a se stesso. Alcuni indizi rinvenuti sul posto hanno spinto gli inquirenti a non escludere piste decisamente più oscure.  La disposizione di alcuni oggetti e la scelta specifica dell’ossario suggeriscono la possibilità di rituali legati al mondo dell’occulto.
Il timore è che gruppi dediti al satanismo possano aver utilizzato il luogo sacro per celebrazioni notturne, profanando i resti mortali per scopi rituali.
Le forze dell’ordine stanno analizzando eventuali scritte o segni lasciati nell’area per confermare la matrice ideologica del raid.
La reazione delle istituzioni
Il sindaco e l’assessore ai servizi cimiteriali hanno espresso ferma condanna: “Un gesto vile che ferisce la sensibilità di ognuno di noi. Non tollereremo che la memoria dei nostri cari venga calpestata da fanatici o criminali. Oltre al ripristino, potenzieremo i sistemi di sorveglianza.”

© Riproduzione riservata
586761

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube