Vittoria, orrore al cimitero: profanato l’ossario. L’ombra delle messe nere dietro il raid

VITTORIA, 20 Dicembre 2025 – Un risveglio inquietante quello della comunità di Vittoria, scossa da un gravissimo atto vandalico perpetrato ai danni del cimitero comunale. Ignoti si sono introdotti nella struttura sacra prendendo di mira l’area dell’ossario, che è stato violato e pesantemente danneggiato.

L’amministrazione comunale è intervenuta con estrema urgenza per ordinare il ripristino immediato dei luoghi, garantendo il ritorno al decoro e al rispetto dovuto ai defunti. Tuttavia, oltre ai danni materiali, ciò che preoccupa le autorità e i cittadini è la natura del gesto.

Le modalità dell’incursione hanno sollevato pesanti interrogativi. Non si tratterebbe, infatti, di un semplice atto di teppismo fine a se stesso. Alcuni indizi rinvenuti sul posto hanno spinto gli inquirenti a non escludere piste decisamente più oscure. La disposizione di alcuni oggetti e la scelta specifica dell’ossario suggeriscono la possibilità di rituali legati al mondo dell’occulto.

Il timore è che gruppi dediti al satanismo possano aver utilizzato il luogo sacro per celebrazioni notturne, profanando i resti mortali per scopi rituali.

Le forze dell’ordine stanno analizzando eventuali scritte o segni lasciati nell’area per confermare la matrice ideologica del raid.

La reazione delle istituzioni

Il sindaco e l’assessore ai servizi cimiteriali hanno espresso ferma condanna: “Un gesto vile che ferisce la sensibilità di ognuno di noi. Non tollereremo che la memoria dei nostri cari venga calpestata da fanatici o criminali. Oltre al ripristino, potenzieremo i sistemi di sorveglianza.”

