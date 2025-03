Se questo è un presidente…l’opinione di Rita Faletti

Le persone si valutano dalle azioni e Trump ne ha messe a disposizione un’ampia gamma, quasi tutte indegne di un presidente degli Stati Uniti e sufficienti a far temere che l’America, che lui ha promesso di rendere di nuovo grande, passerà molto tempo a leccarsi le ferite. A meno che qualcuno non abbia il coraggio di fermarlo prima che i danni siano irreparabili. Nel 2020, il volgare palazzinaro che si era trovato inaspettatamente alla Casa Bianca, tentò di sovvertire il risultato delle elezioni facendo pressione su molti segretari di Stato affinché non certificassero il voto. Al segretario di Stato della Georgia, intimò, per telefono, di “far saltare fuori i voti” che gli mancavano per vincere. Alla Corte Suprema, controllata dai conservatori, ebbe l’impudenza di chiedere l’annullamento per decreto dei risultati delle elezioni e insistette con il vice presidente Mike Pence per ottenere la stessa cosa. Si scoprì, anche, che aveva conservato illecitamente documenti riservati, eluso il fisco per 400 milioni di dollari e manipolato la valutazione degli immobili della sua società aumentandone il valore di diversi miliardi di dollari per ingannare i finanziatori. Può bastare? No. Ha dichiarato fallimento sei volte, e, dulcis in fundo, è stato accusato di tentato golpe. Un attacco sconsiderato alla democrazia americana. Sul Russiagate non è stato sciolto il dubbio se Putin lo abbia favorito nella campagna elettorale del 2016. Se così fosse, si spiegherebbero le vergognose accuse mosse a Zelensky sulla falsariga di quelle del Cremlino, il comportamento indecente allo Studio Ovale, l’allineamento con Putin, la consegna dell’Ucraina al dittatore russo e il voltafaccia all’Europa. Per avere un profilo completo di Trump e sapere cosa aspettarsi ancora, c’è un libro dal titolo significativo “Troppo e mai abbastanza: come la mia famiglia ha creato l’uomo più pericoloso nel mondo”. L’autrice è Mary Trump, la nipote, che descrive lo zio come un sociopatico cresciuto in un ambiente anaffettivo, con una personalità forgiata dal padre di cui desiderava l’approvazione e la cui figura spiega il fascino di Trump verso Putin e Kim Jong-un. Un’attrazione fatale per chi incarna “egoismo, crudeltà e ostinazione”, ingredienti che rendono invincibile chi ha il potere, non importa come lo abbia ottenuto, e che è l’unico che può decidere cosa sia giusto e cosa sbagliato. Il solo e l’unico che se le cose vanno male ha l’autorità di fare finta che vadano bene. Il ritratto del perfetto dittatore, che ritiene che “mentire è giusto”, anzi, è “uno stile di vita”. Il libro è presto diventato un best seller dopo aver superato i tentativi di bloccarne la pubblicazione. Per chi volesse approfondire ulteriormente l’argomento, di John Bolton, consigliere per la Difesa nella prima amministrazione Trump, c’è un altro interessante libro “The room where it happened” in cui l’autore parla della totale incompetenza di Trump, dell’ignoranza dei fatti geopolitici basilari e delle decisioni prese unicamente per essere rieletto. Società, alberghi, proprietà, campi da golf, ma anche indagini, inchieste e processi e una reputazione immacolata per i suoi numerosissimi fan. Trump è uno che non ama economizzare, la quantità gli conferisce potere e ascendente, abbaglia ma smorza la luce della ragione. Un primo mandato, una sosta e un secondo mandato che per lui sarebbe il terzo se non fosse stato derubato del secondo. “Un secondo mandato ucciderebbe la democrazia” ha scritto Mary nel suo libro.

