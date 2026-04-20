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Modica, furto sventato nella notte al “Bricofer”: ladro incastrato dalla Polizia

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MODICA, 20 Aprile 2026 – Un colpo fulmineo finito male grazie alla prontezza di un cittadino e alla rapidità della Polizia di Stato. Nella notte tra domenica e lunedì, i magazzini del punto vendita “Bricofer” di Corso Sandro Pertini sono stati presi di mira da un malvivente solitario.

Secondo le prime ricostruzioni, il ladro – un giovane che ha agito in totale autonomia – si è introdotto nell’area esterna del capannone aziendale. Approfittando dell’oscurità, il malvivente aveva già iniziato a trafugare diverse attrezzature da lavoro che si trovavano stoccate nei pressi dei magazzini, preparandole per essere portate via.

Il piano del giovane è stato però interrotto dal senso civico di qualcuno che, notando movimenti sospetti e rumori insoliti provenire dal perimetro dell’attività commerciale, non ha esitato a comporre il numero di emergenza.

La risposta della Volante è stata immediata: gli agenti del locale Commissariato sono giunti sul posto in pochissimi minuti, chiudendo ogni via di fuga. Il giovane ladro è stato intercettato e bloccato proprio mentre cercava di allontanarsi con il bottino.

L’operazione si è conclusa con il pieno recupero della refurtiva. Gli attrezzi, del valore di alcune centinaia di euro, sono stati prontamente restituiti ai responsabili del punto vendita, che hanno potuto constatare l’integrità del materiale.

L’episodio conferma l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nel controllo del territorio, specialmente nelle zone commerciali periferiche, spesso obiettivo di incursioni notturne. Per il giovane autore del tentato furto sono scattate le procedure di rito previste dall’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata
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