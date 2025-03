Pozzallo. In uscita il primo romanzo di Antonio Guastella, “Le Timeo”

Un tuffo in una sorgente d’acqua tenuta segreta cambierà per sempre il destino di Ant.

Cresciuto in una società distopica in cui la conoscenza del passato è proibita, Ant scoprirà l’esistenza di un mondo sotterraneo in cui prosperano misteriose alghe intelligenti, e verrà coinvolto nel complotto politico architettato dai Finanziatori che governano la Terra. Giungerà su Marte e, dopo un viaggio insidioso segnato da perdite e tradimenti, gli verrà svelata una verità sconvolgente sull’origine dell’Universo. Le sue straordinarie capacità e la sete di conoscenza lo spingeranno in un’avventura mozzafiato: andrà oltre i confini del tempo e dello spazio, incontro a un destino inaspettato.

“Le Timeo – La Genesi” di Antonio Guastella (Youcanprint Editore, disponibile su Amazon, link nel primo commento) non è solo un romanzo di fantascienza, è una riflessione profonda su temi e quesiti che ci riguardano da vicino: quali sono i limiti della scienza? Qual è il prezzo da pagare per raggiunger e l’agognato progresso tecnologico? Cosa siamo disposti a sacrificare pur di soddisfare la fame di conoscenza in campo scientifico? La storia di Ant è

un monito per noi, un invito a non lasciare che il passato, i ricordi, vengano cancellati.

“L’indifferenza è il male che sta divorando a morsi la nostra esistenza e il nostro pianeta”.

*

Antonio Guastella è nato a Ragusa nel 1971. Laureato in Economia e Commercio, è un libero professionista.

“Le Timeo – La Genesi” è il suo primo romanzo, in cui si mescolano thriller e noir fantascientifico.

