Scontro auto moto, muore un quarantunenne

Catania – Ancora un incidente mortale. E’ avvenuto a Catania, dove un centauro di quarantuno anni in sella alla sua moto avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un’auto in transito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto faticare per estrarre il corpo del motociclista rimasto incastrato sotto la macchina. Per stabilire l’esatta dinamica del gravissimo incidente è intervenuta la polizia municipale di Catania, che ha provveduto a sequestrare i due mezzi.

Salva