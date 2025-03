Filippine. Arrestato l’ex presidente Rodrigo Duterte su mandato Corte penale internazionale

L’ex presidente della Filippine Rodrigo Duterte è stato arrestato all’aeroporto nazionale su mandato della Corte penale internazionale dopo che aver trascorso alcuni giorni di vacanza a Hong Kong. Lo ha riferito l’ufficio del presidente Ferdinand Marcos della polizia nazionale filippina. L’ex presidente è stato informato dal procuratore generale del paese asiatico che ha presentato la notifica della CPI per crimini contro l’umanità in riferimento alla guerra alla droga che ha fatto migliaia di vittime. Prima del mandato di arresto della CPI, le famiglie delle vittime di presunte uccisioni extragiudiziali avevano espresso preoccupazione per il fatto che non avrebbero ottenuto giustizia nelle Filippine. La CPI aveva avviato un’indagine sulle uccisioni extragiudiziali, nonostante il fatto che Duterte abbia ritirato il paese insulare dall’organismo internazionale nel 2019 per evitare di essere implicato nelle stragi. Il presidente aveva condotto una guerra senza quartiere tra il 2016 e il 2022, in cui circa 6.000 persone sono morte in operazioni antidroga ed esecuzioni extragiudiziali, secondo i dati della polizia, anche se le organizzazioni non governative locali hanno riportato una cifra di 30.000.

Salva